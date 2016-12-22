Aynı Kesintiye MASKİ’den 4 Farklı Gerekçe!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) , Yeşiltepe bölgesinde yaşanan su kesintisinin nedenine ilişkin Alo 185 Su arıza hattında, bir gün içinde 4 farklı açıklama yaptı. Söz konusu hattan suların ne zaman verileceğine ilişkin yapılan bilgilendirmeler doğru çıkmazken, kesintinin nedenine ilişkin MASKİ’nin Alo 185 hattından yapılan çelişkili açıklamalara vatandaştan tepki geldi.

Son günlerde Malatya merkez ve merkez ilçelere bağlı mahallelerde artan su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Önceki gün akşam saatlerinde de Yeşiltepe Bölgesi’nde (Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Seyran, Gazi, Atatürk, Cumhuriyet, Koşu Mahalleleri) başlayan su kesintileri devam ederken, MASKİ’nin Alo 185 Su Arıza hattını arayan vatandaşlara, kesintinin nedeni ve aradan geçen 24 saatte suların neden verilmediğine ilişkin çelişkili bilgilendirme yapılması vatandaşları çileden çıkardı.

Alo 185 hattını arayıp aldıkları yanıtları aktara vatandaşlar “Yeşiltepe Bölgesi’nde Çarşamba günü saat 18.00 gibi sular kesildi. MASKİ’nin Alo 185 hattını aradığımızda, şebeke arıza nedeniyle su verilmediği, 23.00’den itibaren verileceği belirtildi. MASKİ’nin bize belirttiği saat 23.00’de maalesef sular gelmedi. Kesinti gece boyu devam etti. Sabah 05.45’de tekrar Alo 185’i aradığımızda bu kez depo basıncının yetersizliği nedeniyle su verilemediği ancak sistemdeki bilgide suların saat 06.00’da verileceği belirtiliyordu. Belirtilen saatte yine su gelmedi. Öğlen saat 12.00 dolaylarında Alo 185’i yine aradık, bu kez sondaj pompası arızası nedeniyle kesintinin devam ettiği, suların akşam saat 16.00’de geleceği belirtildi. Akşam saat 16.00 oldu, yine sular gelmedi. Akşam en son saat 18.00 sıralarında yine Alo 185’i aradığımızda son olarak bölgedeki kesintinin, depo seviyesi düşüklüğüne bağlı basınç yetersizliği nedeniyle devam ettiği ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, gün içerisinde su verileceği ifade edildi. Bir kurum düşünün ki, kesintinin nedeniyle ilgili olarak bize birbirinden farklı açıklamalar yapıyor ve ‘su verilecek’ denilen saatlerde su verilmiyor” sözleriyle MASKİ’ye tepki gösterdi.

Bu arada, Malatya’nın değişik semtlerinde de sık sık su kesintileri yaşanıyor ve programsız bu kesintiler vatandaşların tepkilerine yolaçıyor.

Yaşanan kuraklık ve artan su ihtiyacına karşı başta Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ olmak üzere ilgili diğer kurumların olası bir su yetersizliğinin yaşanabileceği durumlara karşı ne gibi acil eylem planı hazırlığında oldukları merak ediliyor.

Yeni Malatya Gazetesi