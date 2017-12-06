Aytaç Kara ‘Sarı Kart’tan PFDK’ya Sevk!

Evkur Yeni Malatyaspor’un geçtiğiz Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor maçında penaltı itirazı nedeniyle maçın hakemi Cüneyt Çakır’dan sarı kart gören oyuncusu Aytaç Kara’nın, “tedbirli” olarak Profesyonel Futbol Ceza Kurulu’na sevkedildiği (PFDK) bildirildi.

0-0 sonuçlanan maçın 90+3. dakikası oynanıyorken, Aytaç Kara’nın şutunda cezaalanının içinde Akhisarlı Caner koyulma müdahale etmiş, penaltı beklenirken hakemin oyunu devam ettirmesine başta Aytaç olmak üzere Yeni Malatyasporlu futbolcular itiraz etmişlerdi. Hakem yorumcularının “penaltı” kararı verilmesi görüşünde birleştiği bu pozisyonda itiraz eden Aytaç Kara ise, hakem Cüneyt Çakır’dan sarı kart görmüştü.

Sarı kartlı oyuncunun, ilginç bir şekilde Hukuk Müşavirliği tarafından, sportmenliğe aykırı hareket iddiasıyla “tedbirli” olarak PFDK’ya sevkedildiği, müşavirliğin şu açıklamasıyla ortaya çıktı ve şaşkınlık yarattı:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu AYTAÇ KARA’nın 02.12.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi