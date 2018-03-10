Badminton Çeyrek Final Grubu Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Grup Müsabakaları Malatya‘da Başladı.

Tecde spor salonunda başlayan müsabakalara Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl, Ağrı, Malatya, Batman, Diyarbakır, Kars, Elazığ, Mardin, Kilis, Van, Tunceli ve Adıyaman illerinden 12 kız ve 10 erkek takımı katıldı.

Müsabakalarının açılışında konuşan Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, takımların hepsini tebrik ettiğini belirtti.

Düzenli ve disiplinli çalışmalar sonucu illerden gelenlerin branşta başarı sağlayacağını kaydeden Dağdelen, “Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyor, tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir şampiyona diliyorum.” diye konuştu.

Açılış seremonisi ardından müsabakalar başladı.

AA