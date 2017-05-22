Badmintoncular Türkiye Şampiyonu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Şehit İbrahim Tanrıverdi Anısına bir program düzenlenecek. Konuyla ilgili belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Şehit...