Badmintoncular Türkiye Şampiyonu
Türkiye Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Şampiyonasında, erkeklerde Malatyalı badmintoncular Türkiye Şampiyonu oldu.
Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Şampiyonası kızlar ve erkekler kategorisinde oynanan Final müsabakaları ile sone erdi. Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda yapılan, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.
Coşkuyla başlayıp coşkuyla sona eren müsabakalar sonucunda Türkiye Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Şampiyonasında, erkeklerde Malatyalı badmintoncular Türkiye Şampiyonu oldu.
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