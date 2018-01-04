Bağımlılığı Engellemeyi Anlattı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın bilinçlendirme programlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu konferans salonunda düzenlenen programda, Kadın Meclisi üyelerine İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz tarafından “Bağımlılık” konusu anlatıldı.

Çocukların bağımlılık dönemlerinde genel olarak her şeye itiraz ettiklerini ve asi olduklarını dile getiren, Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz, bu dönemlerde çocukların genellikle ailesinden çok arkadaş çevrelerini dinlediğini söyledi. Yılmaz, “Asilikle ilgili çocukların o yapılarını kırmak için çocuklarımızla arkadaş gibi olmalıyız. Yani size bütün dertlerini anlatmalarını sağlayın ve çocuklarınıza şunu söyleyin; her ne yaparsan yap, ne kadar kötü olursa olsun ben senin annenim ben senin babanım, belki ilk başta biraz tepki gösterebilirim veya kızabilirim ama sonra o işin çaresi için elimden geleni fazlasıyla yaparım. Çünkü sen benim evladımsın ve senden daha değerli hiç kimse yok, sen kötü bir şey yapmış olsan da ben senin arkanda dururum ama yeter ki gel bana anlat diyerek çocuklarımızı koruyabiliriz” dedi.

Yılmaz, çocuklarımızı bağımlılıktan korumak için, onları iyi analiz etmemiz gerektiğini belirterek “Dönem dönem agresif hareketler gösteriyor mu? Ani patlamaları oluyor mu? Çocuğumuzun arkadaş çevresi kimlerden oluşuyor? Ailesiyle eskisi kadar zaman geçiriyor mu? Bunların hepsi birer bağımlılık göstergesidir. Bunları iyi analiz etmemiz gerekiyor” dedi.

Madde kesildiğinde veya azaltıldığında fiziksel veya ruhsal olarak bazı yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığını söyleyen Yılmaz, bunlardan bazılarının; saldırganlık, baş dönmesi ve gözaltı morlukları olduğunu ifade etti.

Program sonunda Kadın Meclisi üyeleri bağımlılık belirtileri ve bağımlılığı engelleme konuları hakkında İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz’a sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.

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