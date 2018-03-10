Askeri Uçak Malatya’ya Getirdi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçakla Konya’daki bir donörden, Malatya’da bulunan bir hastaya organ nakli yapılmasının sağlandığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlere yer verildi.
Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçakla Konya’daki bir donörden alınan organ (karaciğer), Malatya’da bulunan bir hastaya ulaştırıldı.
Ankara, AA
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