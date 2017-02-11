Bakan Elvan’ın Katılacağı Toplantı Cumartesi Günü

Cuma gecesi Malatya’ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 11 Şubat Cumartesi günü sanayicilerle toplantı yapacak.

Gece uçağıyla Malatya’ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, havaalanından geceyi geçireceği otele gitti. Elvan, Cumartesi günü ilk olarak 09.00’da Valiliği ziyaret edecek, 09.30’da da AKP İl Başkanlığı’na gidecek.

Bakan Elvan, Cumartesi saat 10.00’da Hilton Oteli’nde sanayicilerle biraraya gelerek, “Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı”na katılacak. Bakan öğleden sonra Elazığ’a geçecek.

Vali Mustafa Toprak da Bakan Elvan’ın Malatya programıyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantıya yatırımcıları, sanayici ve işadamlarını davet etti. Toprak şunları söyledi:

“Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, 24 Ocak 2017 tarihinde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen toplantıda açıkladığı ‘Cazibe Merkezleri Programı’nın detay tanıtımını yapmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere 11 Şubat 2017 Cumartesi günü de ilimizde olacaktır.

Kalkınma Bakanlığımız koordinesinde Kalkınma Bankası ve Fırat Kalkınma Ajansımız tarafından tanıtım ve başvuru süreçlerinin koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz. Konunun sanayicilerimize, yatırımcılarımıza, iş dünyamıza daha iyi aktarılabilmesi amacıyla Sayın Bakanımız Lütfi Elvan, Bakanlık ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile birlikte 11 Şubat 2017 Cumartesi günü ilimizde olacak ve aynı gün saat 10:00’da Malatya Hilton Otelinde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına başkanlık edecektir.

İlimizde yeni yatırım yapacak, mevcut yatırımını yenileyecek veya başka illerdeki mevcut yatırımını ilimize taşımak isteyen yatırımcılarımızın bilgilendirileceği bu toplantıya yatırımcılarımızı, sanayici ve işadamlarımızı ve ilgili tüm kesimlerin katılımını bekliyoruz.”

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