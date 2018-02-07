Bakan “Parka Gitsinler” Demiş!

Sümer Lisesi ile ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sahalarına el konulan Sümer Lisesi öğrencilerine ve sahada spor yapan Malatyalılara sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Abdullah Gül Parkı’na (Sümerpark) gitmelerini önerdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Sümer Lisesi’nin arkasında yer alan toprak sahanın akıbetiyle ilgili sorduğu sorulara ‘özrü kabahatinden büyük’ bir yanıt verdi. Bakanlık toprak sahanın okuldan alınacağını doğrularken, öğrencilerin de sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları için Abdullah Gül Parkı’na gidebileceğini belirtti. Bakanlık tarafından toprak sahayı kullanıp spor yapan, maç yapan Malatyalılara Abdullah Gül Parkı’nın tavsiye edilmesi şaşkınlık yarattı.

Ağbaba’nın soru önergesine Bakan İsmet Yılmaz imzası ile yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı; “Sümer Lisesi Bahçesine Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından halk kütüphanesi yapılması için çalışma başlatıldığını, öğrencilerin kişisel gelişimi ve toplumsal gelişimi açısından önem arz etmesinden dolayı okulun arka bahçesinde halk kütüphanesi yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisinin yapılması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebiyle Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 12.09.2017 tarihli yazıları ile muvafakat talep ettiğini, konuyla ilgili 15.09.2017 tarihli yazıyla bakanlıktan görüş istendiğini ve Bakanlığın 06.10.2017 tarihli yazısıyla uygun görüş bildirdiğini, okulun bulunduğu semtte Abdullah Gül Parkı’nın bulunduğunu, gençlerin yaz aylarında sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarında herhangi bir engelin bulunmadığını, okulun arka bahçesinde kalan alanın tören ve teneffüs alanı olarak yeterli olduğunu, mevcut okul binasının yıkılmayacağını” belirtti.

Bakanlık tarafından Malatyalıların sosyal ihtiyaçlarının Abdullah Gül Parkı’nda giderilmesi önerilirken Malatyalılar gençlerin zihinsel gelişimi kadar sağlıklı yaşama ve fiziksel gelişime de ihtiyaçları olduğunu, Abdullah Gül Parkı’nda toprak saha olmadığını, 7 den 70 e her yaştan insanın spor yaptığı alana dokunulmaması gerektiğini, kütüphanenin atıl bekleyen bir alana yapılmasının istendiği, belediyenin, alışveriş merkezinin, MYO nun yer aldığı hat üzerine bir de kütüphanenin açılmasının kenti kilitlemek anlamına geleceği ifade ediliyorlar.

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