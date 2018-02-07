Bakan “Parka Gitsinler” Demiş!
Sümer Lisesi ile ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sahalarına el konulan Sümer Lisesi öğrencilerine ve sahada spor yapan Malatyalılara sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Abdullah Gül Parkı’na (Sümerpark) gitmelerini önerdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Sümer Lisesi’nin arkasında yer alan toprak sahanın akıbetiyle ilgili sorduğu sorulara ‘özrü kabahatinden büyük’ bir yanıt verdi. Bakanlık toprak sahanın okuldan alınacağını doğrularken, öğrencilerin de sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları için Abdullah Gül Parkı’na gidebileceğini belirtti. Bakanlık tarafından toprak sahayı kullanıp spor yapan, maç yapan Malatyalılara Abdullah Gül Parkı’nın tavsiye edilmesi şaşkınlık yarattı.
Ağbaba’nın soru önergesine Bakan İsmet Yılmaz imzası ile yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı; “Sümer Lisesi Bahçesine Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından halk kütüphanesi yapılması için çalışma başlatıldığını, öğrencilerin kişisel gelişimi ve toplumsal gelişimi açısından önem arz etmesinden dolayı okulun arka bahçesinde halk kütüphanesi yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisinin yapılması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebiyle Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 12.09.2017 tarihli yazıları ile muvafakat talep ettiğini, konuyla ilgili 15.09.2017 tarihli yazıyla bakanlıktan görüş istendiğini ve Bakanlığın 06.10.2017 tarihli yazısıyla uygun görüş bildirdiğini, okulun bulunduğu semtte Abdullah Gül Parkı’nın bulunduğunu, gençlerin yaz aylarında sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarında herhangi bir engelin bulunmadığını, okulun arka bahçesinde kalan alanın tören ve teneffüs alanı olarak yeterli olduğunu, mevcut okul binasının yıkılmayacağını” belirtti.
Bakanlık tarafından Malatyalıların sosyal ihtiyaçlarının Abdullah Gül Parkı’nda giderilmesi önerilirken Malatyalılar gençlerin zihinsel gelişimi kadar sağlıklı yaşama ve fiziksel gelişime de ihtiyaçları olduğunu, Abdullah Gül Parkı’nda toprak saha olmadığını, 7 den 70 e her yaştan insanın spor yaptığı alana dokunulmaması gerektiğini, kütüphanenin atıl bekleyen bir alana yapılmasının istendiği, belediyenin, alışveriş merkezinin, MYO nun yer aldığı hat üzerine bir de kütüphanenin açılmasının kenti kilitlemek anlamına geleceği ifade ediliyorlar.
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KütüphaNe başka bi yerede yapılabilir. Sümer lisesinin dışında top oynanacak özellikle 16 yaş üstü için neresi kaldı. Herkes yeşiltepede yaşamıyor. Herkes halı sahalara gidemiyor ki halısaha deseniz o bile az (MEKS Var Yeşil saha var birde Hanımın çiftliği mevkiinde var malatyaya yeni alt yapı merkezleri oluşturacağız. deniyor insanları avm sümerpark bölümüne sıkıştırmayacağız deniyor. Bu anlamsız ısrar niye zaten ülkede futbol zevkini bitirdiler. Milli takımın başarısı ortada. Futbola kafa yormadıkları kesin bunların.
Siz hiç hala hazırda bazı kurumların bünyesinde bir yer verilmiş küçücük yerlerde ders çalışmaya gidip sıra gelmesi için bekledinizmi ? malatyada kütüphanemi var topu heryerde oynarız inşallah çabuk yapılır
Bundan 20 yil öncede giderdim eskiden sümer toprak sahasinin tribünlerin hemen bitiminde demirin arasindan gecilip girilirdi okula ait ama saha yine okula 100 metre mesafede var cok ic ice degil bundan 2,3 yil öncesine kadarda bir kac defa gittim ama 7 den 70 spor yapan kimseyi görmedim hic bi zaman cok düzgün spor yapilacak bi alan zemin degil zaten genelde genc cocuklar mac yapmak icin yada eskiden amatör takimlar sümer sahasi baska takim tarafindan doluysa beklemek icin idman icin kisa süreli orayi kullanirdi,Bakanin aciklamasina gelince 7 den 70 milletin spor yaptigi bir yer olarak yanlis sekilde lense etmiyeceksiniz soruyu cift kale maci cocuklar yada ögrenciler cift kale maci sümer parktami gidip yapsinlar diye sormalisiniz
bakanım doğru söylemiş ağzına sağlık
Malatyanın kütüphaneye ihtiyacı olmaz. Görmüyor musunuz herkes âlim…
Beşiktaş da medel joker oyuncudur..defans göbeğinde oynar, kanatlarda oynar, orta saha da oynar mesela..Sayin bakanda reisin jokeridir..adalet bakanı oldu, milli savunma bakanı oldu, tmm başkanı oldu, ulaştırma bakanı oldu..simdide milli eğitim bakanı…bu bakandan ne yorumu beklemiş bizim sayin vekilimiz…adam tam birşey öğrenecek baska bakanlığa tayini cikiyor…memur gibin..
Resmen sayın bakan dalga gecmiş Yazık çok yazık çok bişy demek istemiyorum herkesin vicdanına bırakıyorum
malatyada yazının içeriğini okumadan bakanı haklı göreceklerin sayısı daha fazla malesef.
Şenol senin çok büyük bir yaran var galiba? ? ? . . .
Defalarca takma isimler ile kurumu alehine yorum yapanlar ya tespit edildiyse Galiba mesele toprak saha değil Şehirde 40 yıl sonra yeni kütüphane, yapılıyor de hadi buyrun yorum yapmaya devam
El insaf normal sabancıdaki kütüphaneye ve kültür merekezindeki kütüphaneye mesafe 500 metre başka bir mekanda kütüphane yapımı için düşünülse daha akılcı olur göz göre göre bu ülkenin bakanı son 2 yılda birkaç kişini silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği abdulalh gül parkına öğrencilerin gitmesini hangi akla hizmetle öneriyor anlamış değiliz o parkın nasıl ve hangi gençlerin takıldığını sanırm Ankarada olduğu için sayın bakan bilmeye bilir ama onu yanlış bilgilendirenler utansınlar 500 metre mesafeye 3 .cü kütüphane yaplacağına şehrin başka bir bölgesine yapılmasında fayda var kütüphaneye karşı değiliz ama yeri uygun değil
Bizlerde ilk genel ve yerel seçimde kimi neriye göndereceğimizi biliyoruz. . . Veli Bey İlginiz İçin Tşkler