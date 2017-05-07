Bakandan Taziye Ziyaretleri

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken intihar ettiği ileri sürülen Sıhhiye Onbaşı Mehmet Yiğit’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, beraberinde, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve diğer ilgililerle Mehmet Yiğit’in merkez Yeşilyurt ilçesi Konak (Banazı) Mahallesi’ndeki babaevine gitti.

Burada Yiğit’in yakınları tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, baba Bekir Yiğit ile yakınlarına başsağlığı diledi. Tüfenkci ve beraberindekiler, Yiğit’in ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.

Tüfenkci, daha sonra Malatya’da itfaiye aracının merdiven kısmında çalışırken minibüsün çarpması sonucu yere düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri Mustafa Gökgöz’ün Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulunarak aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AA