Final

Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Malatya Haber -

Barazite ve Ayite Kampa Katıldı

Barazite ve Ayite Kampa Katıldı
  • 23.07.2017
  • 1

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Nacer Barazite ile geçtiğimiz sezon Alanyaspor’dan transfer ettiği forvet oyuncusu Jonathan Ayite, takımın Düzce Topuk Yaylası’nda devam eden kamp çalışmalarına dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Utrech’te forma giyen Barazie, geçtiğimiz günlerde resmi sözleşmeyi imzalamıştı. 10 numara pozisyonunda forma giyen Fas uyruklu oyuncu, takımın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı’nda oynadığı hazırlık karşılaşmasını tribünden takip etti.

Hazırlık maçını büyük bir keyifle izleyen Barazite, takımın kampına da dahil oldu. 27 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Nacer Barazite, “Malatyaspor’un geçtiğimiz birkaç yılına baktığınızda çok iyi başarılar kat ettiğini ve çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Bu da her takım için olabilecek bir şey değil. Beni en çokta bu etkiledi” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz sezon Alanyaspor’dan devre arasında transfer ettiği forvet oyuncusu Jonathan Ayite’de kamp çalışmalarına dahil oldu. Sarı siyahlı takımla 30 Haziran 2018’e kadar sözleşmesi bulunan Ayite, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de 8 karşılaşmada 545 dakika forma giydi ve 1 sarı kart gördü. Ayite, 8 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Ercan Çiftçi dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 10:34

    Başkanımız Adil Gevrek’i kutluyorum. Harika bir transfer. Süper lige damga vuracak bir futbolcudur. Şimdiden ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."