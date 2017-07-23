Barazite ve Ayite Kampa Katıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Nacer Barazite ile geçtiğimiz sezon Alanyaspor’dan transfer ettiği forvet oyuncusu Jonathan Ayite, takımın Düzce Topuk Yaylası’nda devam eden kamp çalışmalarına dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Utrech’te forma giyen Barazie, geçtiğimiz günlerde resmi sözleşmeyi imzalamıştı. 10 numara pozisyonunda forma giyen Fas uyruklu oyuncu, takımın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı’nda oynadığı hazırlık karşılaşmasını tribünden takip etti.

Hazırlık maçını büyük bir keyifle izleyen Barazite, takımın kampına da dahil oldu. 27 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Nacer Barazite, “Malatyaspor’un geçtiğimiz birkaç yılına baktığınızda çok iyi başarılar kat ettiğini ve çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Bu da her takım için olabilecek bir şey değil. Beni en çokta bu etkiledi” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz sezon Alanyaspor’dan devre arasında transfer ettiği forvet oyuncusu Jonathan Ayite’de kamp çalışmalarına dahil oldu. Sarı siyahlı takımla 30 Haziran 2018’e kadar sözleşmesi bulunan Ayite, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de 8 karşılaşmada 545 dakika forma giydi ve 1 sarı kart gördü. Ayite, 8 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi