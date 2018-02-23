Başbakan Yıldırım AKP İl Kongresine Katılıyor
BAŞBAKAN OLARAK MALATYA’YA İLK ZİYARETİ.. AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumartesi günü başbakan olarak ilk defa Malatya’ya geliyor. AKP’nin Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak il kongresine katılacak olan Başbakan Yıldırım’a kentin öncelikli taleplerini içeren dosyalar da sunulacak.
-Başbakan olarak ilk ziyareti
Başbakan olarak ilk defa Malatya’yı ziyaret edecek olan Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumartesi günü saat 12.00’de Malatya’da olması bekleniyor. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek AKP İl Kongresine katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Spor Salonu önünde Malatyalılara da hitap edecek. Başbakan Yıldırım, bazı resmi programlara da katılacak. Yıldırım, Malatya programının ardından Kayseri’ye geçecek.
Başbakan Yıldırım, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mayıs 2016 tarihindeki Malatya gezisine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak katılmış ve 22 Mayıs 2016 tarihindeki AKP büyük kongresinde genel başkan seçilerek başbakan olmuştu. Başbakan Binali Yıldırım için 7 Mayıs 2016 tarihindeki Erdoğan’ın Malatya programında “Müstakbel Başbakan” ifadeleri de kullanılmıştı.
-Dosyalarda neler olacak?
Başbakan Binali Yıldırım’a kentin öncelikli sorun ve taleplerini içerin dosyalarda sunulacak. Buna göre sunulacak olan dosya içeriklerinde Malatya’ya 2. üniversitenin kurulması, Malatya Havalimanı’na yeni terminal binasının yapılması, Yeşiltepe’deki Çakmak Kışlası’nın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi, Şoför Okulu olarak bilinen Altay Kışlası’ndaki kullanılmayan arazinin bir bölümünün esnaflar için küçük sanayi sitesi yapılması için verilmesi taleplerinin yer aldığı öğrenildi. Ayrıca Başbakan Yıldırım’a yine kurum ve kuruluşlar ile STK’lar tarafından da hazırlanan dosyaların da takdim edileceği belirtildi.
-Kahtalı tek aday
Bu arada, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan AKP İl Kongresinde mevcut il başkanı Hakan Kahtalı, tek liste ile aday olacak. Kongrede 661 il delegesi oy kullanacak. Kongrede İl Yönetim Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu ve Disiplin Kurulu için toplam 90 isimden oluşan asıl ve yedek üyeler belirlenecek.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
ARŞİV FOTO: Yıldırım, Ulaştırma Bakanı iken 7 Mayıs 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malatya’ya gelmişti
Herşeyden önce ahmet hacı ve öznur un gitmesi gerekli
Bakalım nereyi açacak
Mehmet arkadaşa katılıyorum. Hızlı Tren,Hızlı Tren diyordunuz SİVAS-MALATYA Hızlı Tren Hattı dosyada niye yok;180 km lik SİVAS Çetinkaya-MALATYA Hızlı Tren Hattı Etüt Projesi daha bitmedi mi? Erzincan’a bile Raylı Sistem yapılırken BÜYÜKŞEHİR MALATYAMIZA niye yapılamıyor,Dosyaya niye koymuyor?HEKİMHAN HASANÇELEBİ DEMİR MADENLERİ,SİVAS Divriği’ne kaptırılırken YÜZYILLIK HASANÇELEBİ PROJESİ Dosyaya niye konmuyor?Bütün BUYUKSEHIRLERE hatta Kucukşehirlere de ŞEHİRHASTANELERİ yapılırken MALATYAMIZA niye yok;Dosyada niye yeralmıyor?MALATYA gibi Meyve yönünden çok zengin bir ŞEHİRE neden Meyve suyu KONSETRE TESİSLERİ niye yapılamıyor Tokat gibi ilklere Kaygımız yok pahasına gönderiliyor;Dosyada MEYVESUYU FABRİKASI niye yok?İkinci DEVLET ÜNİVERSİTESİne zaman yapılacak gibim
Büyükşehir belediye başkanı istifa etsin. Çalık malatyalı olarak çalışmayınca Başbakan ne yapsın
Hiç boşuna Başbakan’dan istekte falan bulunmayın.. yapılmayacağına Emin’im..kendisi erzıncanlı… 1— halk olarak yeni bir terminal isteyen kim? Malatyalılar bölgesel yeni bir sivil havalimanı istiyor..ne oldu ? Gücünüz yetmeyınce terminal mi oldu:) orası askeri liman olmaz..bölgesel limanı Malatya yerine Elazığ’a kım yaptırdı? 2— Malatya da boş vagon fabrikası dururken Erzincan’a traverten fabrikası kuran sayın başbakan degıl mi? 3— tcdd 5.ci bölge müdürlüğü Malatya’da olduğu halde hıçbir kavşak noktasında olmayan, nüfusu daha dusuk Erzincan’a hızlı treni yapıp Malatya’yı es geçen bu başbakan degıl mi? 4— şehir hastanesini Malatya yerine Elazığ’a yaptıran kim?5—Malatya Büyükşehir olduğu halde beceriksiz yönetilen bu şehir de raylı sıstem yerıne trambus yapanlar, erzıncana raylı sıstem kurulması talımatını veren bu başbakan degıl mi? 6— Hekimhan a yapılacak olan Demir Çelik plentleme fabrıkasını sıvasa yaptıran bunlar degıl mi? Malatya Sivas, erzıncan, Elazığ ücgenınde sinek gibi ezıldı son 5 yılda kımsenın haberi yok..
Helal olsun kardeşim diyecek bişy bırakmamışsın
malatyalılar olarak tepkimizi koymaz isek istekleriin yapılmadığını şehir olarak belirtip bunu sandığa yansıtmadığımız sürece ,bizden oy alıp başka yerlere yatırım yaparlar devam etsinler
Tebrikler arkadaş
hızlı tren, şehir hastanesi, 2. üniversite, hafif raylı sistem gibi konularda başbakanımıza dosya sunulmalı ve mitingte pankartlar açılmalıdır.