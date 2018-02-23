Başbakan Yıldırım AKP İl Kongresine Katılıyor

BAŞBAKAN OLARAK MALATYA’YA İLK ZİYARETİ.. AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumartesi günü başbakan olarak ilk defa Malatya’ya geliyor. AKP’nin Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak il kongresine katılacak olan Başbakan Yıldırım’a kentin öncelikli taleplerini içeren dosyalar da sunulacak.

-Başbakan olarak ilk ziyareti

Başbakan olarak ilk defa Malatya’yı ziyaret edecek olan Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumartesi günü saat 12.00’de Malatya’da olması bekleniyor. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek AKP İl Kongresine katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Spor Salonu önünde Malatyalılara da hitap edecek. Başbakan Yıldırım, bazı resmi programlara da katılacak. Yıldırım, Malatya programının ardından Kayseri’ye geçecek.

Başbakan Yıldırım, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mayıs 2016 tarihindeki Malatya gezisine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak katılmış ve 22 Mayıs 2016 tarihindeki AKP büyük kongresinde genel başkan seçilerek başbakan olmuştu. Başbakan Binali Yıldırım için 7 Mayıs 2016 tarihindeki Erdoğan’ın Malatya programında “Müstakbel Başbakan” ifadeleri de kullanılmıştı.

-Dosyalarda neler olacak?

Başbakan Binali Yıldırım’a kentin öncelikli sorun ve taleplerini içerin dosyalarda sunulacak. Buna göre sunulacak olan dosya içeriklerinde Malatya’ya 2. üniversitenin kurulması, Malatya Havalimanı’na yeni terminal binasının yapılması, Yeşiltepe’deki Çakmak Kışlası’nın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi, Şoför Okulu olarak bilinen Altay Kışlası’ndaki kullanılmayan arazinin bir bölümünün esnaflar için küçük sanayi sitesi yapılması için verilmesi taleplerinin yer aldığı öğrenildi. Ayrıca Başbakan Yıldırım’a yine kurum ve kuruluşlar ile STK’lar tarafından da hazırlanan dosyaların da takdim edileceği belirtildi.

-Kahtalı tek aday

Bu arada, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan AKP İl Kongresinde mevcut il başkanı Hakan Kahtalı, tek liste ile aday olacak. Kongrede 661 il delegesi oy kullanacak. Kongrede İl Yönetim Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu ve Disiplin Kurulu için toplam 90 isimden oluşan asıl ve yedek üyeler belirlenecek.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Yıldırım, Ulaştırma Bakanı iken 7 Mayıs 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malatya’ya gelmişti