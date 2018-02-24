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Malatya Haber -

Başbakan Yıldırım’a Havalimanı’nda Karşılama

Başbakan Yıldırım’a Havalimanı’nda Karşılama
  • 24.02.2018
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AKP Malatya il Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılmak için gelen Başbakan ve AKP  Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Malatya Havalimanı’nda karşılandı.

Başbakanlığa ait uçak ile gelen Başbakan Yıldırım’a AKP Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

Başbakan Yıldırım’ı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Vali Ali Kaban ile AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ve STK temsilcileri karşıladılar.

Başbakan Yıldırım, Başbakanlık otobüsü ile şehir merkezine hareket ederek Turgut Özal Bulvarı, İnönü, Atatürk ve  Sivas Caddelerini takiben Atatürk Kapalı Spor Salonu önüne geldi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

 

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Yorumlar
  1. Murat dedi ki:
    25 Şubat 2018, 16:10

    Protokolde Çalık’ın oğlu en öndeyse vay memleketimin haline vay vay

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