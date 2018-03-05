“Başkan Akrabalarına Çalışmış!”

CHP Büyükşehir ve Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Erdal Üstün, Akçadağ Belediye’sinde kadroya alınan 26 taşeron işçiden 4’ünün soy isminin Kazgan olduğunu iddia etti ve “Belediye başkanı Akçadağ’a değil, akrabalarına çalışmış” dedi.

CHP’nin hem Malatya Büyükşehir hem de Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Erdal Üstün, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın kendi akrabalarını belediyeye doldurduğunu, bunun kadroya geçiş listelerinden ispatlandığını öne sürerek, başkan Kazgan’ı sert sözlerle eleştirdi.

BAŞKAN AÇIKÇA AYRIM YAPIYOR

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan CHP’li Üstün, hükümetin taşeron kararının ardından Akçadağ Belediyesi’nde 26 şirket çalışanın kadroya alındığını kadroya alınan 26 kişiden 4’ünün Kazgan’la aynı soy ismi taşıdığını bir o kadar da yakın akrabasının kadroya alındığını belirterek “Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan adaletli bir yönetim sergilemiyor. Açık bir şekilde ayrımcılık yapıyor. Bu ayrımcılık sadece hizmetlerde değil, işe alımlarda da görülüyor. Başkanın ayrımcılık yaptığını belirten açıklamalarımız daha öncede olmuştu. Bu konuda sayın başkanı bir çok defa uyarmamıza rağmen başkan bu çağ dışı tutumundan bir türlü vazgeçmeyerek son yaptığı uygulamalarla bu ayrımcılığı biraz daha derinleştirdiğini gördük” dedi.

BİNLERCE İŞSİZ GENÇ VARKEN BU YAPILAN ETİK DEĞİLDİR

Akçadağ Belediyesi’nde 26 şirket çalışanın kadroya alındığını, kadroya alınan 26 kişinin 4’ünün soyadının Kazgan ve yine başkanın birinci derece yakını olduğunu öğrendiklerini belirten Üstün, “Şimdi bu noktada sayın başkana soruyorum, sizin adalet anlayışınız bu mu? Akçadağ Belediyesi’nde çalışmak için soy ismin Kazgan mı olması gerekiyor? Akçadağ’da sizlere oy veren binlerce AKP’li işsiz gencimiz varken, bal tutan parmağını yalar misali kendi akrabalarınıza belediyede kadro vermek ne kadar etiktir? Bu kayırmacılığı, haksızlığı, hukuksuzluğu Ali Kazgan’a oy veren AKP seçmeninin takdirine sunuyorum. Ya kendi çocukları iş aramaya devam etsin veya kendileri de soy isimlerini ‘Kazgan’ diye değiştirip belediyede işe yerleştirsinler” dedi.

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