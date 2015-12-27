Başkanın Oğlu Vurdu!. 7 Yaralı

Akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Polat Kasabası’nda, belediye başkanının oğlu olduğu bildirilen bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 7 kişinin yaralandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Polat Belde belediye Başkanı Hasan Ormanın, işletmecilik yapan oğlu Çetin O., kendisini Maliyeye şikayet ettiği gerekçesiyle tartıştığı bir kişiye ateş açtı. Ancak saldırganın hedefindeki şahıs yerine, bu sırada çevrede bulunan toplam 7 kişi av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Saat 18.00 sıralarındaki olay sırasında yaralananların Emre Bulanık, Aykut Yaşar, Ali Yağmur Serttan, Çağrı Bayrak, Mustafa Korkmaz, Şener Güneş ve Alper Akbıyık oldukları öğrenildi.

Yaralılar Doğanşehir ve Malatya Beydağı Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yaralılardan Mustafa Korkmaz, Şener Güneşin Malatya’ya sevkedildikleri bildirildi.

Olayın siyasi bir yönünün bulunmadığı, tamamen kişisel bir anlaşmazlık yüzünden öğrenilirken, Çetin O. jandarma tarafından gözaltına alındı.

ESKİ BAŞKAN DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ..

Polat’ın AKP’li eski belediye başkanı İsmet Güzel, 17 Temmuz 2010 gecesi kasabada kahvecilik yaptığı bildirilen Murat Varol Özkan’ın, husumet yüzünden av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Bu olaydan bir süre sonra, belde belediye meclisi AKP’li üyelerden Hasan Orman’ı belediye başkanlığına vekaleten seçmişti.

Son olayın, belde belediye başkanının yaşamını yitirdiği olayla ilgisinin olmadığı belirtiliyor.

FOTOĞRAF: Hafif yaralananlar ayakta tedavi edildi.