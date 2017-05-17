CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi. CHP Battalgazi İlçe eski Başkanı Selahattin Sarıoğlu’nun istifa etmesi üzerine CHP Malatya İl Yönetiminde yapılan gizli oylamayla il yönetim kurulu üyesi Emin Dönmez oy birliğiyle CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına seçildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Emin Dönmez lisans eğitimli İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji bölümünü de tamamlamıştır.

Bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalıştıktan sonra yurt dışında psikoloji alanında çeşitli araştırmalar bulunmuş ve bilimsel çalışmalarda yer almıştır. Özellikle Belçika ve İrlanda da risk altındaki çocuklarla ilgili psikososyal çalışmalarda Türkiyeyi temsilen yer almıştır. İstanbul’da çeşitli kliniklerde psikolog olarak çalıştıktan sonra Gençlik ve Aile Destek Merkezini kurmuştur. Şuan kendisine ait olan özel bir iş yerinde çalışmalarını sürdürmektedir.”

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