Bayan Futbol Takımı 2. Kademede

2007-2008 sezonu Bayanlar Futbol Ligi 1. Kademe Müsabakaları 30 Mart 2008 tarihinde oynanan 10. hafta maçları ile sonuçlandı. 5’er takımlı 5 grupta oynanan müsabakalar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan, aralarında Malatya Gençlik ve Spor takımının da yeraldığı 15 takım İkinci Kademe müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Birinci Kademe müsabakaları sonunda oluşan puan cetveline göre İkinci Kademe gruplandırması statüde belirtildiği gibi aşağıdaki şekilde oluştu.

1. GRUP

İstanbul Kartalspor

Mersin Camspor

Mersin Cengiz Topelspor

İstanbul Maltepe Yalıspor

Malatya Gençlik Spor

2. GRUP

Bursa Sağlıkgücüspor

İzmir Bucaspor

Trabzonspor A.Ş.

İstanbulzeytinburnu

İzmir Elit Çimenspor

3. GRUP

Ankara Gazi Üniv.Spor

Sakarya Güneşspor

İstanbul Marmara Üniv.Spor

Adana İdmanyurduspor

İzmir Konak Belediyespor

İkinci Kademe müsabakaları deplasmanlı tek devre lig ve puan usulüne göre yukarıda belirtilen 5’er takımlı 3 grupta oynanacak.

İkinci Kademe müsabakaları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takımın tarafsız bir grup merkezinde oynayacakları grup müsabakaları ile Türkiye Şampiyonası sonuçlanacak.

İkinci Kademe müsabakaları fikstür çekimi ve teknik toplantısı 3 Nisan 2008 Perşembe günü saat 11.00’de Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ankara Balgat’daki merkezinde yapılacak.