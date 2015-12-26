Bayan Futbol Takımı 2. Kademede
2007-2008 sezonu Bayanlar Futbol Ligi 1. Kademe Müsabakaları 30 Mart 2008 tarihinde oynanan 10. hafta maçları ile sonuçlandı. 5’er takımlı 5 grupta oynanan müsabakalar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan, aralarında Malatya Gençlik ve Spor takımının da yeraldığı 15 takım İkinci Kademe müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Birinci Kademe müsabakaları sonunda oluşan puan cetveline göre İkinci Kademe gruplandırması statüde belirtildiği gibi aşağıdaki şekilde oluştu.
1. GRUP
İstanbul Kartalspor
Mersin Camspor
Mersin Cengiz Topelspor
İstanbul Maltepe Yalıspor
Malatya Gençlik Spor
2. GRUP
Bursa Sağlıkgücüspor
İzmir Bucaspor
Trabzonspor A.Ş.
İstanbulzeytinburnu
İzmir Elit Çimenspor
3. GRUP
Ankara Gazi Üniv.Spor
Sakarya Güneşspor
İstanbul Marmara Üniv.Spor
Adana İdmanyurduspor
İzmir Konak Belediyespor
İkinci Kademe müsabakaları deplasmanlı tek devre lig ve puan usulüne göre yukarıda belirtilen 5’er takımlı 3 grupta oynanacak.
İkinci Kademe müsabakaları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takımın tarafsız bir grup merkezinde oynayacakları grup müsabakaları ile Türkiye Şampiyonası sonuçlanacak.
İkinci Kademe müsabakaları fikstür çekimi ve teknik toplantısı 3 Nisan 2008 Perşembe günü saat 11.00’de Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ankara Balgat’daki merkezinde yapılacak.