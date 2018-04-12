Bayanlar Futbol Play-Off Grubu Malatya’da Yapılıyor

Kadınlar 3. Ligi’nde 2017-2018 sezonu şampiyonunu ve 2. Lig’e yükselecek dört takımı belirleyecek Play-off müsabakalar Eskişehir, Erzurum, Malatya ve Afyon gruplarında oynanıyor.

Ligde 16 grupta oynanan karşılaşmalar sonunda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımların katıldığı kura çekiminde, grup birincileri ile ikinciler eşleşti.

Aynı gruptan gelen takımların birbirleriyle eşleşmediği kura çekimi sonunda oluşan eleme maçlarının Malatya ayağındaki ilk maçlar oynandı.

Tek maçlı eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılan karşılaşmalarda yarı finale kalmayı başaran takımlar, önümüzdeki sezon Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edecek. Final müsabakasını kazanan takım ise Kadınlar 3. Ligi şampiyonu olacak.

Malatya Grubu’nda Yeşiltepe 2 ve 3 nolu sahalarda oynanan karşılamalarda alınan sonuçlar şöyle:

Şanlıurfa Gençlik ve Spor-Tavla Gençlikspor: 1-2

Mezitli Mercanlar Spor-Kayseri Gençlerbirliği Spor: 1-8

Aksaray Hasandağı Spor-Diyarbekirspor: 7-0

Kahramanmaraş Anadolu Gençlik-Mersin Cam Spor: 1-0

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com