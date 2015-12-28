Bayanlara İki Yeni Transfer

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi ekiplerinden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni sezon kapsamında iki oyuncuyla anlaştı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig hedefini gerçekleştiremeyen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, kadrosunu güçlendiriyor. Mavi kırmızılılar, 1. Lig takımlarından Adana İdmanyurdu’nda forma giyen forvet oyuncusu Büşra Mutlukaya ile Eskişehirspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Burcu Çakır’ı transfer etti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü yöneticisi Sedanur Ünal, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, bu sezon 2. Lig hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Ünal, gelecek hafta lig başvurularının yapılacağını, iki hafta içerisinde de lig kuralarının çekilerek, grupların belli olacağını kaydetti.

Ligin Kasım ayında başlayacağını belirten Ünal, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını ve bu sezon hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Ünal, kulüp olarak yaşadıkları sıkıntılara rağmen Malatya’yı lige en iyi şekilde mücadele etmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Kulüp olarak 4 yıldır sahipsiz bir şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kulüp olarak birçok sıkıntı yaşıyoruz ama Malatya’yı temsil ediyoruz. Takım olarak sponsor bulmakta da güçlük çekiyoruz. İlerleyen zamanda sponsor bulabilirsek, 2 oyuncuyla daha sözleşme imzalayacağız” dedi.