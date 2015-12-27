Bayıldı da, Kurtuldu!

Malatya’da sevgilisiyle kavga eden bir genç intihar etmek istedi. Çatı katında birden bayılan şahsı polis ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çilesiz Mahallesi Gazi Lisesi arkasında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Sevgilisiyle kavga ettiği belirtilen ve kimliği açıklanmayan şahıs, inşaatın çatı katına çıkarak, intihar etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı uzun süre ikna etmek istedi. Polisin yardım talebini geri çeviren şahıs, “Beni kimse sevmiyor” diye sitem etti. Bu sırada itfaiye ekipleri şahsın intihar etme olasılığına karşın inşaatın altına branda serdi. Uzun süren ikna çabalarının ardından, şahıs birden bayıldı. Şahsın bayıldığı esnada onu hayatta tutan eli ise polis ekipleri uzattı. Şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan 112 ekipleri yaptı. Bu sırada olayı duyan şahsın sevgilisi ise olay yerine geldi. Genç mümessil ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DİĞER OLAYLAR..

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