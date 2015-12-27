Beşiktaş Yolunda

Bu sezon özellikle kaleci sıkıntı çeken Beşiktaş, 1. kaleci Rüştü’nün sürekli olarak sakatlanması ve 2. kaleci Hakan Arıkan’dan bir türlü istediği performansı alamayan siyah beyazlı kulüp, transferde kaleye önceliği verecek.

Türk futbolunun Göztepe’de oynarken tanıdığı, daha sonra sırasıyla Malatya, Sakarya ve son olarak da Ankaragücü’nde oynayan Bora Körk (fotoğraftaki) ile ilgilendiği öğrenildi.

Başkent ekibinde bu sezon toplam 5 maç oynayan 30 yaşındaki kaleci, Beşiktaş’ta 3. kaleci olarak düşünülüyor..

Bora Körk, 2006-2007 futbol sezonunun başında, Bank Asya 1. liginde Haşim Karadağ’ın yeniden kulüp başkanlığına aday olması üzerine Malatyaspor’dan ayrılarak, Sakaryaspor’a gitmişti.