Bıçaklı Kavgalarda 2 Yaralı

Malatya’da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre alacak verecek meselesi nedeniyle minibüs duraklarında çıkan kavgada, A.K. (54) adlı şahıs karnından aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olay yerine yakın mesafede olan Asayiş Şubesi’ne giderek yardım isteyen şahıs, polis aracıyla Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şüpheli şahsın ise ekiplerce arandığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Bu arada dershane öğrencileri arasında küfürleşmeden dolayı çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Fuzuli Caddesi’nde bulunan bir dershanenin önünde meydana geldi. Öğrenciler arasındaki küfürleşmeden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada A.T. (19) adlı öğrencinin, üzerindeki bıçak ile İ.K.’yi (21) yaraladığı öne sürüldü. Yaralı öğrenci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, şüpheli genç ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.