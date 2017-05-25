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Malatya Haber -

Bilal: Özgürlüğün Sesi

Bilal: Özgürlüğün Sesi
  • 26.05.2017
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1400 yıl kadar önce, büyük bir savaşçı olma hayalleri kuran Bilal adlı bir genç, kız kardeşi ile birlikte kaçırılarak evinde çok uzaklardaki bir köle pazarında satılır. Burada Hz. Muhammed tarafından özgürlüğü satın alınır. Sonrasında yeni inancının saflarına katılan Bilal, inandıkları uğruna savaşacak, bu inancın en büyük sembolüne ilk sesi veren kişi olacaktır. Animasyon türündeki filmde ilk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi’nin hayat öyküsü anlatılıyor.

Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2017
Yapımı : 2015 – Birleşik Arap Emirlikleri
Tür : Animasyon , Aksiyon , Macera
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Khurram H. Alavi, Ayman Jamal
Oyuncular : –
Seslendirenler : Engin Altan Düzyatan , Tamer Karadağlı , Ayça Bingöl , Volkan Severcan , Ayhan Kahya
Senaryo : Khurram H. Alavi , Ayman Jamal
Yapımcı : –
Diğer Adı : Bilal: A Legend Breaks Free

sinemalar.com

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