Bilal: Özgürlüğün Sesi

1400 yıl kadar önce, büyük bir savaşçı olma hayalleri kuran Bilal adlı bir genç, kız kardeşi ile birlikte kaçırılarak evinde çok uzaklardaki bir köle pazarında satılır. Burada Hz. Muhammed tarafından özgürlüğü satın alınır. Sonrasında yeni inancının saflarına katılan Bilal, inandıkları uğruna savaşacak, bu inancın en büyük sembolüne ilk sesi veren kişi olacaktır. Animasyon türündeki filmde ilk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi’nin hayat öyküsü anlatılıyor.

Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2017

Yapımı : 2015 – Birleşik Arap Emirlikleri

Tür : Animasyon , Aksiyon , Macera

Süre: 105 Dak.

Yönetmen : Khurram H. Alavi, Ayman Jamal

Oyuncular : –

Seslendirenler : Engin Altan Düzyatan , Tamer Karadağlı , Ayça Bingöl , Volkan Severcan , Ayhan Kahya

Senaryo : Khurram H. Alavi , Ayman Jamal

Yapımcı : –

Diğer Adı : Bilal: A Legend Breaks Free

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