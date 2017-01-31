Bilardo Aday Hakem Kursu Tamamlandı
Malatya’da açılan Bilardo Aday Hakem Kursu, 5 gün süren eğitimin ardından yapılan sınavla tamamlandı.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Malatya’da açılan Bilardo Aday Hakem Kursu, Ekol Bilardo Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kursa katılan 30 aday hakeme, pratik ve uygulamalı eğitimler verildi. Türkiye Bilardo Federasyonu’ndan gelen eğitimciler tarafından verilen kursta, 4’ü kadın 30 aday hakem başarılı oldu ve hakemliğe ilk adımlarını attı.
Yeni Malatya Gazetesi
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