Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nda işverenlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Sendika Temsilcileri ile Malatya’da faaliyette bulunan iş yeri temsilcileri ve de Malatya’da kamu ve özel sektörde görevli İşçi Sağlığı ve Güvenliği uzmanları katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdullah Duran, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Bekir Polat, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman ve İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanı Veysel Gül açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Açılış konuşmalarının ardından İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Özdemir ile İş Baş Müfettişi Emsal Eğer; İş Teftiş Uygulamaları, İş Teftişin Tanıtımı, Politikası, Sahadaki Teftiş Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İşin Yürütümü hususlarında bilgilendirme sunumu yaptılar. Sunumların ardından konuşmacılar, katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar. Toplantı karşılıklı temennilerin ardından sona erdi.

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