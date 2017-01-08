Bina Yıkımında Kaza.. Operatör Enkaz Altında Kaldı

Kanalboyu’nda bir apartmanın yıkımı esnasında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör enkaz altında kalarak yaralandı.

Olay Malatya merkez Küçük Hüseyin Bey Mahallesi Yunus Emre Caddesi (Kanalboyu’nun İnönü Stadı tarafı) üzerinde eski bir 6 katlı apartmanın yıkımı esnasında yaşandı. Yıkım yapılan alanda çalışan iş makinesinin, alt katta kolonun patlaması sonucu oluşan göçükte yan yattı.

Olayın ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, itfaiye eve AFAD ekipleri ise kurtarma çalışması yaptılar.

Kazada iş makinesi operatörü Yakup Aladağ’ın içinde bulunduğu kabinde sıkıştı. Vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen iş makinesi operatörü Aladağ’ın kurtarılması için olay yerine getirilen vincin kullanılması sonucu tehlikeye neden olunabileceğine karar verilince, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yürüttüler ve yaralı operatörü kurtardılar.

Olay hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, “Bir yüksek katlı binanın yıkılması için kepçeyi maalesef kullanmışlar. Tabi kepçenin altındaki kolon patlayınca kepçe yan devrilmiş ve operatör altında kalmıştı. İtfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz beraber yaptığı çalışma ile arkadaşımızı kurtardık. Yakup Aladağ adında bir operatör ve Allah’a şükür hayati tehlikesinin olmadığı kanısındayız. 112 Acile teslim ettik. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız.” dedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com