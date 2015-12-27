Bingöl’de 2 Polis Şehit

Bingöl’de silahlı saldırıya uğrayan Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu, Emniyet Müdürü Atalay Ürker ile polis memuru Uğur Atlı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’ün Yenişehir Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen Emniyet Müdürü Atalay Ürker, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin, Komiser Hüseyin Hatipoğlu ve koruma polisi Uğur Atlı, bölgeden geçen bir araç içindekilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve koruma polis memuru Uğur Atlı yaralanırken, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile Komiser Hüseyin Hatipoğlu ise olay yerinde şehit oldu.

Bölgeye gelen polis ekipleri olay ile ilgili geniş güvenlik önlemi alırken, ambulanslarla yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ..

Bingöl’de yolda yürüyen polislere silahlı saldırıda bulunarak Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu’nu şehit eden, Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve polis memuru Uğur Atlı’yı yaralayan 4 terörist ve 1 kişi ölü olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’ün Yenişehir Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve beraberindekilere araç içerisinden uzun namlulu silahlarla saldıran teröristler, Genç ilçe girişinde pusu kuran polislerle çatışmaya girdi. Genç ilçesi Murat Nehri köprüsü kavşağında pusu kuran polisler, Bingöl’den gelerek Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde olan teröristlerle karşılaştı. Eylemi yaptıktan sonra Genç ilçesi üzerinden kırsala kaçmaya çalışan teröristler ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist ve teröristlerin aracında bulunan 1 kişi ölü olarak ele geçirildi. Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP’TE 3 ÖLÜ..

Gaziantep’te devam eden Kobani olaylarında çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentin birçok bölgesinde başlayan gerilim gece saatlerinde de devam etti. Kobani için toplanan kalabalık grup polisi molotof ve taş yağmuruna tutarken, toplanan halk yüzü maskeli gruplarla çatıştı. Taş, sopa, kılıç ve silahların kullanıldığı kavgalarda sokaklar savaş alanına döndü. Kentin birçok noktasında yaşanan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Dr. Ersin Arsan Devlet Hastanesi’ne hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Morgu’na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan toplanan bazı gruplar HDP binalarını ateşe verdi. Ellerinde sopalarla sokak sokak gezen göstericiler sık sık tekbir getirerek İstiklal Marşı’nı okudu.