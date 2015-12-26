”Bir Ayrımla Karşılaşmıyoruz..”

Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti, Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde vatandaşlarla görüşerek, incelemelerde bulundu.

İlçedeki ziyaretler sırasında konuşma yapan AKP Malatya Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu üyesi Ali Osman Başkurt, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Malatya’ya 32 milyon YTL gönderildiğini ifade ederek, il özel idare bütçesiyle bu ödeneğin 52 milyon YTL ulaştığını söyledi. Başkurt, Pütürge’ye yapılacak hizmetler için 3.5 milyon YTL ayrıldığını söyleyerek, Tepehan Beldesi’ne yaptırılacak sosyal tesisler için de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşüldüğünü ve projenin hazırlandığını kaydetti.

Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde meydana gelen depremde ağır hasar gören evlerin tespit edildiğini aktaran partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Öznur Çalık, 2007 yılında bu evlerin yerine Toplu Konut İdaresi tarafından konutların yapılacağını bildirdi.

AKP heyeti, Pütürge gezisinde CHP’li belediye başkanı Dr. Necdet Ayaydın’ı da ziyaret etti. Ayaydın, hizmetle ilgili olarak talepte bulundukları kamu kurumlarından hiçbir taleplerinin geri çevrilmediğini, parti farklılığı nedeniyle bir ayrım görmediğini söyledi.