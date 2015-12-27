Bir Günde 11 Cenaze

28 Mayıs Çarşamba günü defin yapılmayan Malatya Şehir Mezarlığı’na, 29 Mayıs Perşembe günü 11 cenazenin defnedildiği bildirildi.

Çarşamba günü vefat eden olmadığı için cenaze defni yapılmayan Şehir Mezarlığı’nda Perşembe günü yoğunluk yaşandı ve 11 cenaze defnedildi. Çukurdere Mahallesi’nde cinayete kurban giden Burhan Aybar’ın da bulunduğu cenazelerin kimlikleri şöyle:

Ayişe Kırlıoğlu-Yaş:88

Muhammed Beylum-Yaş:51

Burhan Aybar-Yaş:32

Sabri Aktürk-Yaş:60

Abuzer Göçen-Yaş:65

Abdurrahman Akkuzu-Yaş:60

Ruksat İlbay-Yaş:66

Sultan Yelesbağçe-Yaş:60

Yusuf Öcal-Yaş:55

İsmet Zengin-Yaş:56

Fatma Özcan-Yaş:52

Bu arada, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde vefat eden Malatya Saha Komiserleri Derneği Başkanı Recep Menevşe’nin cenazesi ise Yakınca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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