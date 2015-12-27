Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Bir Günde 11 Cenaze

Bir Günde 11 Cenaze
  • 27.12.2015
  • 0

28 Mayıs Çarşamba günü defin yapılmayan Malatya Şehir Mezarlığı’na, 29 Mayıs Perşembe günü 11 cenazenin defnedildiği bildirildi.

Çarşamba günü vefat eden olmadığı için cenaze defni yapılmayan Şehir Mezarlığı’nda Perşembe günü yoğunluk yaşandı ve 11 cenaze defnedildi. Çukurdere Mahallesi’nde cinayete kurban giden Burhan Aybar’ın da bulunduğu cenazelerin kimlikleri şöyle:

Ayişe Kırlıoğlu-Yaş:88

Muhammed Beylum-Yaş:51

Burhan Aybar-Yaş:32

Sabri Aktürk-Yaş:60

Abuzer Göçen-Yaş:65

Abdurrahman Akkuzu-Yaş:60

Ruksat İlbay-Yaş:66

Sultan Yelesbağçe-Yaş:60

Yusuf Öcal-Yaş:55

İsmet Zengin-Yaş:56

Fatma Özcan-Yaş:52

Bu arada, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde vefat eden Malatya Saha Komiserleri Derneği Başkanı Recep Menevşe’nin cenazesi ise Yakınca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTOĞRAF: Arşiv

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."