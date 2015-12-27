“Bir Sanayicimiz Çıkmayınca..”

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, basın mensuplarına iftar yemeği verdi.

Dede Korkut Restoranda verilen iftar yemeği sonrası açıklamada bulunan Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Malatya Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Çakır, “Ramazan ayını coşkulu ve iklimine göre yaşamak için önemli çalışmalar yaptık” dedi.

KAYISI İLE İLGİLİ FARKLI YATIRIMLARIMIZ OLACAK”

Çakır, kayısıyla ilgili konsantre fabrikası kuracaklarını kaydederek, “Bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Şuan yatırım kararı alındı. Biz tabi arzu ettik ki, bunu Malatya’mızdaki yatırımcılar yapsın. Bu konuda birçok arkadaşımıza da öneri götürüldü. Teklifte de bulunduk. Ama neticede bu konuda yatırım yapan bir sanayicimiz olmadı. Bu Malatya’yı ilgilendiren bir konu. Kayısı için farklı alanlarda yatımı yapmamız gerektiği bir gerçek. Arkadaşlarımız bununla ilgili fizibilite çalışmalarını yapıyorlardı. Biz sadece kayısıya değil elma ve domates olsun, şehrimizde farklı bir yatırım olduğu kanaatine vardık. Bu yatırım kararını aldık. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Kayısıyı ile ilgili farklı çalışmalarımızda var. Yakın zaman içerisinde farklı müjdelerde vereceğiz” diye konuştu.