“Bizim İçin Ayrı Yeri Olan Başkan”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mesut Karataş ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Karataş, Başkan Gürkan’ın büyük hizmetlerde bulunduğunu belirterek, “Bizim için yeri ayrı olan bir başkan” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile derneğin yönetim kurulu üyeleri Şerif Boğa, Zeki Saygı, Ahmet Gök ve Şeyda Yavaşoğlu ile birlikte istişarede bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mesut Karataş, Başkan Gürkan’ın büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, “Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. ASKON Malatya il Yönetimi olarak sayın başkanın çalışmalarını takdir ediyoruz. Özellikle şehrin tarihi ve kültürel dokusuna yaptıkları müdahale ve bu müdahaleler sonucu da şehrin o tarihi dokusunu bozmadan aslına uygun bir şekilde yapılmasını önemsemesi bizim için ayrı bir değer. Birçok ile gidiyoruz. İllerin tarihi dokuları var. Tarihi ve mimari yönleri var. Ama Battalgazi Belediyemizin Malatya’mıza özellikle Eskimalatya muhitindeki ayağa kaldırılan tarihi eserleri görüyoruz. Çalışmalara şahit oluyoruz. Aslına uygun bir şekilde mimari özelliklerini değiştirmeden yapılan müdahalelerden dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Kültürel hizmetleri ayrıca şehrin unsurlarına yaptıkları katkılardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim için yeri ayrı olan bir başkan. Kendilerine huzurlarınızda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mesut Karataş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Biz sivil toplum örgütleri olsun, sanayicilerimiz olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, sendikalarımız, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun onlarla şehrin geleceğini planlamaktan, onların fikirlerini almaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kaldı ki bizim belediyecilik ilkelerimizden olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Katılımcı belediyeciliğin temel amacı da az önce saydığım sosyal tarafların şehrin geleceğine yön vermesi ve şehrin yol haritasının ve yön pusulasının oluşmasında da katkılarını almaktır. Gerek Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği olsun, gerek diğer meslek kuruluşlarımız olsun, onların katkıları ve önerileri bizim için anlamlı ve manidardır. Bunları önemsiyor ve kendi icraat hayatımızda da bunu uygulamaya çalışıyoruz. Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi özellikle tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, aslına uygun şekilde restore edilmesi noktasında yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde bir İstanbul Milletvekilimizin buraya geldiğini ve buradaki tarihi eserleri yerinde görüp, restorasyon çalışmalarını inceledikten sonra ifade ettikleri oldukça önemlidir. İstanbul’da bu ölçekte bir tarihi eser restorasyonu ve bu kalitede tarihi eser restorasyonunun çalışılmadığını ifade ettiler. Ve bu konuda meclise araştırma önergesi vererek Battalgazi’nin pilot bölge seçilmesi noktasındaki önerilerini bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getireceğini ifade ettiler. Hakikaten bizim buradaki tarihi eserlerin korunması noktasında, onların aslına uygun restorasyonu noktasında azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bizler sadece Kültürel Belediyecili değil, Sosyal Belediyecilik, Yeşilin ve Çevrenin Korunması anlamında ve Hizmet Belediyeciliği anlamında aynı zamanda şehrin değerleriyle birlikte şehrin yönetilmesi noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

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