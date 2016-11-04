“Bizim İçin Lig 2. Yarı Başlayacak”

TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel, “Bu haftalardan sonra ligde zaten yavaş yavaş kopmalar başlayacak. Böyle devam edersek eğer ilk yarının sonunda çok ciddi bir puan yakalarız” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, Elazığspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

“TAKIMDA ÇOK GÜZEL BİR BİRLİKTELİK VAR”

Solakel, Elazığspor maçına iyi hazırlandıklarını ve zorlu deplasmanda galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını kaydederek, “Bu hafta zorlu bir deplasmandan çıktık. Bu zor sınavımıza iyi çalıştık. Elazığspor’un zor durumunu da biliyorduk. Bizim maç öncesi puanlarının silinmesi, onları daha fazla konsantre etti. Maça istediğimiz gibi başladık. Net gol pozisyonları bulduk. Belki maçı çok erken bitirebilecek pozisyonlarda yakaladık. Farkı açacak golü bulamadık. Daha sonra hakeminde biraz taraftar etkisi altında kalması, bizi zorladı. Çok kolay fauller ve kartlar vermesi bizi biraz gerdi. Bu kararlar bizi ilk yarıda biraz düşürmeye neden oldu. pozisyonlara kontrollü girmeye başladık. İkinci yarıda benim kırmızı kart pozisyonum vardı. Böyle pozisyon belki yılda bir kez başınıza gelebilir. Özellikle bu haftaki maçları dikkatlice izlediğiniz zaman, böyle en az 20 pozisyon görebilirsiniz. Bunlar sadece faulle geçiştiriliyor. Ne yazık ki benim pozisyonum böyle olmadı. Hakem takdir hakkını sarı karttan yana kullandı. Çok fazla kartlık pozisyonlar değildi. Önceden de sarı kartım olduğu için oyun dışında kaldım. Kırmızı kart gördükten sonra 10 kişi kaldık. Buda takımımızı zora soktu. İkinci yarının hemen başında da olayı bitirebilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra takım arkadaşlarım çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Maçın sonuna kadar üç puanı kovalayan takım olduk. Çok şükür son dakika da olsa kazanmasını bildik. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımda çok güzel bir birliktelik var. Ligde iyi mücadele ediyoruz. Çok önemli bir üç puandı. Bunu hanemize yazdırdık. Mutluyuz. Bunun devamı gelecektir inşallah” diye konuştu.

“SAHAMIZDA ÜÇ PUANIN SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

Elazığspor maçının kendileri için geride kaldığını, Pazar günü sahalarında oynayacakları Ümraniyspor maçına konsantre olduklarını ifade eden Solakel, şunları söyledi: “Elazığspor maçını geride bıraktık. Sevincini o gün yaşadık ve bitti. Şimdi sahamızda önemli bir Ümraniyespor maçı var. Ümraniyespor takımının yeni hocası geldi. Yeni hocayla birlikte ilk maçlarında çıkış arayacaklar. Bu hafta Adana Demirspor karşısında farklı bir Ümraniyespor takımı sahada vardı. İyi bir savunma hatları var. Buraya geldiklerinde sonuçta lider ile oynayacaklar. Savunma hattına önem veren bir takım bekliyoruz. İyi mücadele edeceğiz. Ben bu hafta olmayacağım ama tribünden takım arkadaşlarım ile birlikte olacağım. Onlara destek olacağım. Taraftarımızın desteği ile güzel bir futbol ortaya koyup, üç puanın sahibi olmak istiyoruz. Kazanacağımıza da inanıyorum.”

“İLK YARIDA CİDDİ BİR PUAN TOPLARIZ”

Solakel, ligin kendileri için ikinci yarıda başlayacağını kaydederek, “Ligde biz şuanda lideriz. Hemen gerimizde Boluspor var. Aramızda iki puanlık bir fark var. Puan farkı bir türlü açılmıyor. Bu bizde kesinlikle bir stres oluşturmuyor. Yeni Malatyaspor takımı psikolojik olarak oynadığım en rahat takımlardan bir tanesi. Herkes kendi özelliğinin farkında. Yaptığının ve yapacağının bilincinde bir futbol ortaya koyuyoruz. Öyle bir baskıda hissetmiyoruz. Ligin henüz çok başındayız. Dokuzuncu hafta sona erdi. Oynanmamış birçok maçımız var. Bu haftalardan sonra ligde zaten yavaş yavaş kopmalar başlayacak. Böyle devam edersek eğer ilk yarının sonunda çok ciddi bir puan yakalarız. İlk yarıyı tamamlarız, ikinci yarıda yapacaklarımızı daha net ortaya koyarız. Asıl bizim için lig ikinci yarı başlayacak. İkinci yarıda yapılacak olan takviyeler ile güzel bir başlangıç yaparsak, hedefe rahat ulaşırız. Şuanda önümüze maç maç bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi