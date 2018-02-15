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Malatya Haber -

Black Panther

Black Panther
  • 16.02.2018
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Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T’Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T’Challa’nın yeterliliği, Wakanda’nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır.

Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular:
Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Yapım Yılı: 2017 (134 dk)
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma
Senaryo: Ryan Coogler , Joe Robert Cole
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce

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