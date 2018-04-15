BMGK Rusya’nın ‘Kınama’ Tasarısını Kabul Etmedi

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya’nın talebiyle ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine acil toplandı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley BM Güvenlik Konseyi toplantısında (BMGK) yaptığı konuşmada, “Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye rejimini insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti.” dedi.

Diplomasiye defalarca şans verdiklerini ancak Rusya’nın BMGK’de kimyasal silah kullanımını konusunda 6 kez veto hakkını kullandığını belirten Haley, şöyle konuştu:

”Suriye stratejimiz değişmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geçmeye zorladı. ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD’nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular.”

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD, İngiltere ve Fransa’nın alaycı bir şekilde Suriye’ye askeri müdahale kararı aldığını ifade ederek, ”Rusya, Suriye’ye karşı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. ABD eylemleriyle Suriye’de halihazırdaki yıkıcı durumu daha da kötü bir hale getiriyor.” dedi.

Suriye’ye düzenlenen hava saldırılarını “uluslararası ilişkilerde holiganlık” olarak nitelendiren Nebenzia, ABD, İngiltere ve Fransa’ya gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınması çağrısı yaptı.

”BM Sözleşmesi suçları korumak için tasarlanmadı”

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, Doğu Guta’nın Duma ilçesinde rejimin kimyasal silah kullandığı konusunda hiç şüphelerinin olmadığını belirtti.

Delattre, ”BM Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini söyleyenlere şunu hatırlatayım, bu sözleşme suçluları korumak için tasarlanmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Suriye’de krizin başından beri BMGK’nin 113 kez toplandığını dile getirerek ”Uluslararası hukuk konusunda Rusya’dan ders alacak halim yok.” dedi.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu da ülkesinin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı olduğunu, egemen bir devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını savunduklarını ve tek taraflı eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve BM Sözleşmesi’ne ters düştüğünü söyledi.

Tasarı kabul edilmedi

Rusya, ”ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği” gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa’nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu.

Rusya’nın tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya’nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ”Umarım öfkeler soğur ve sonra yıkılanları adım adım inşa ederiz.” dedi.

Nebenzia, dünkü saldırılarda Rus askerlerinin zarar görüp görmediğine ilişkin ise ”hayır” yanıtını verdi.

New York, AA