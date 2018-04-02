Bocce Grup Birinciliği Sona Erdi
Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Gençler Bocce Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.
İnönü Stadyumunda yapılan müsabakalara Malatya, Adana, Siirt, Adıyaman, Batman, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Osmaniye, Şırnak, Kayseri, Diyarbakır, Şanlıurfa’dan 15 kız, 13 erkek takımı 140 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda erkeklerde MalatyaNiyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, Kilis Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi, Diyarbakır Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Batman Gazi İmam Hatip Lisesi kızlarda ise Osmaniye Fen Lisesi, Mardin Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Siirt Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Hatay Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi dereceye girdi.
Bu takımlar 7-8 Nisan’da Antalya Kemer’de düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgeleri, Bocce Federasyonu İl Temsilcisi Mürsel Kurt, hakemler, antrenörler tarafından verildi.
AA