Bombacı ‘Sahte’ Malatyalı!

Mecidiyeköy’deki saldırı girişiminin ardından bomba yüklü çanta ile yakalanan şahısla birlikte biri kadın 3 kişinin sorgusu sürüyor.

Dün, Şişli Emniyet Müdürlüğü’nün karşısındaki İETT AKBİL gişesi önüne, içerisinde 3.5 kilo A4 patlayıcı bulunan çantayı bırakan şahıs, terörle mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı. Yakalanan şahsın üzerinden Malatya doğumlu gösteren Mehmet Demirkaya adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkmıştı. Eylem hazırlığındaki şahsın 1974 Batman doğumlu Ş.D. olduğu öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Yenibosna’da bir evde ele geçirilen patlayıcı düzeneklerle ilgili yine 1979 Batman doğumlu Z.A. ile bir kişi daha gözaltına alındı. Ele geçirilen bomba ve patlayıcı düzeneklerle ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.