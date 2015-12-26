Borç Yapılandırma Başvurusu



Borç yapılandırılmasıyla ilgili süre sona ererken, 18 bin 923 Bağ-Kur üyesinin yapılandırma için başvurduğu bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Metin Sümer’den alınan bilgiye göre, 6111 sayılı borç yapılandırmasından yararlanmak için 7 bin 68 Bağ-Kur üyesi, 4 bin 847 tarım sigortası, bin 299’da sosyal güvenlik ve diğerleri de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) olmak üzere toplam 18 bin 923 kişi yapılandırmak için başvuru yaptı.

Bu arada, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı’na ise 6111 sayılı borç yapılandırmasından yararlanmak için 37 bin 800 mükellefin başvuru yaptığı öğrenildi.

Bilindiği gibi, geçtiğimiz şubat ayında çıkarılan, 6111 sayılı devlete olan borçların yapılandırması için başvuru 31 mayıs akşamı sona ermişti.

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