Boutaib Gollerine Devam

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı forveti Khalid Boutaib, ligde 6 hafta geride kalırken, 5 gol atmayı başardı. Boutaib, ileri uçtaki çalışkanlığıyla dikkat çekerken, attığı gollerle de gol krallığı yarışının içerisinde yer almayı başarıyor.

Sarı kırmızılı takımın sezon başında Fransa’nın Strasbourg takımından transfer ettiği Khalid Boutaib, Kardemir Karabükspor ağlarını havalandırmayı başardı ve ligdeki 5’nvi golüne imza attı. Ligde forma giydiği 6 karşılaşmanın 4’ünde gol atmayı başaran Faslı golcü, gol krallığı yarışında 7’şer gollü Bafetibi Gomis VE Burak Yılmaz ile 6 gollü Adis Jahovic’i takip ediyor.

2 MAÇTA GOL ATAMADI

Khalid Boutaib, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı 6 karşılaşmanın sadece 2’sinde gol atma başarısını gösteremedi.

Ligin ilk haftasında Malatya’da oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 2 gol kaydeden Boutaib, ligin üçüncü haftasında yine Malatya’da oynanan ve 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.

Bursaspor ile Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan ve 4-2 kaybedilen karşılaşmada da gol atma başarısını gösteren Faslı golcü, son olarak Kardemir Karabükspor deplasmanında 89’ncu dakikada takımının 4’ncü golüne imza attı.

Boutaib, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında gol atamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib’in gol attığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

30 yaşında 1,90 metre boyundaki santrafor, Evkur Yeni Malatyaspor’dan önce Istres Football Club, RC Strasbourg Alsace ve Ajaccio takımlarının formalarını giymişti.

Yeni Malatya Gazetesi