Boutaib’in Süper Lig İstatistiği

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı forvet oyuncusu Khalid Boutaib, ligde bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor.

12 golle takımın en golcü ismi olan Boutaib, şuana kadar ligde 110 hava topunu kazanarak, Süper Lig’de en fazla hava topu kazanan futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Faslı oyuncu, 187 ikili mücadele kazanarak, bu anlamda da önemli bir istatistiğe imza attı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un deplasmanda attığı 5 golde pay sahibi olan Khalid Boutaib, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Süper Lig’de 28 karşılaşmanın 26’sın da görev alan ve 2 bin 198 dakika sahada kalan Boutaib, toplam 12 gol kaydetti.

Fas milli takımıyla 4 karşılaşmada 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Khalid Boutaib, Afrika’da yılın ilk 11’ine seçilmişti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi