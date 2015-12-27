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Bozlak Hayatını Kaybetti

Bozlak Hayatını Kaybetti
  • 28.12.2015
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Murat Bozlak, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Murat Bozlak’ın vefat ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Uzun süredir prostat kanseri tedavisi gören Bozlak’ın saat 19.50 civarında Ankara’daki Güven Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada ise, “Değerli Milletvekilimiz Sayın Murat Bozlak’ı kaybettik. Uzun süredir kanser tedavisi gören Adana Milletvekilimiz, eski HADEP Genel Başkanı Sayın Murat Bozlak, bu akşam saat 19.50’de Ankara’daki Güven Hastanesi’nde ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Milletvekilimize Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm partililerimize, halkımıza başsağlığı diliyoruz” denildi. 

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