Bu Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Malatya’da son 2 ay içerisinde 22 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı.

Malatya’da 2 ay içerisinde işyeri, büro ve otomobillerden hırsızlık yapan ve olaylarda kuru sıkı tabanca da kullanan M.Y.D. adlı şüpheli Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şubesine 8 ve 10 Ocak tarihlerinde basın mensuplarına ait laptop, kamera, fotoğraf makinesi ve plazma televizyon çalınması olayına da karıştığı tespit edilen M.Y.D.’nin Malatya’da 2 ay içerisinde 18 işyeri ve büro ile 4 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şubesindeki hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedilen şüphelinin elinde bulunan tabancanın ise kuru sıkı olduğu ve polis ekiplerince ele geçirildiği kaydedildi.

İşyeri, bürolar ve otomobillerden çeşitli elektronik eşya, tütün, fıstık çaldığı belirlenen Bingöl nüfusuna kayıtlı şüpheli M.Y.D.’nin çalmış olduğu eşyaları satarak elden çıkardığı, bazı elektronik eşyalar ile birlikte fıstık ve tütünün ise ele geçirildiği belirtildi.

Önceden 14 ayrı hırsızlık suçundan sabıka kaldı bulunan şüpheli M.Y.D., Asayiş Şubesindeki sorgusunun ardından Malatya Adliyesi’ne sevkedildi. Şüpheli burada sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com