“Bu Kadar Yıl Ne Yapmışlar?”

Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Mimar Yaşar Köksal, seçim çalışmaları kapsamında bugün Yeni Camii civarında bulunda esnafları ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu için okutulan mevlidi şerife de katılan mimar Köksal, Yeşilyurt’un yeni sınırları içersinde olan bütün köy ve beldelerin su ve kanalizasyon sorununu çözme sözü verdi.

30 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye başkan Adayı Mimar Yaşar Köksal, Büyük birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefat yıldönümünde okutulan Mevlidi şerife katıldı.

Yeni Camii’nde okutulan mevlidin ardından cami çıkışı vatandaşlarla ve bölgedeki esnaflarla sohbet eden mimar Köksal vatandaşın sorun ve isteklerini dinledi.

Merkez Yeşilyurt İlçesinin yeni sınırları köy ve belde iken mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Mimar Köksal, ” Örnek köyden, Mahmudu köyüne kadar, işte Cafana’dır, Kuşdoğan, Fatih, Kuyulu, Özal, Suluköy, Tohma, Kırkpınar, Sütlüce, Mahmudu köyüne kadar gezmediğimiz yer kalmadı. Gördüğümüz bir şey var. Artık mahalleye dönüşen bütün köylerimizde maalesef hala içme suyu ve kanalizasyon sorunu var. Bu kadar yıllar insanlar ne yapmış ben çok merak ediyorum. Bizim inşallah yol haritamız şöyle olacak. Allah nasip eder kazanırsak, ilk 1 yıl büyük projelerimizin alt yapı, maliyet bilançoları, arazi ve tabulaştırma işlemleri, projeyi uygulanabilir hale getirme çalışmalarımıza ayıracağız. Yine bu 1 – 1,5 yıl içersinde bu saydığım bütün köylerin su ve kanalizasyon sorunlarını inşallah çözüp bitirmiş olacağız. Örnek Köyden, Mahmudu köyüne kadar su ve kanalizasyon sorunu kalmayacak. Bu 1 – 1,5 yıllık süreden sonra da büyük projelerimizin ön hazırlığı tamamlanmış olacak sonrada ihaleye çıkıp asıl işimize koyulacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.