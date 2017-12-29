“Bu Listeden 3 İsmi Alabilirsek..”
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası transfer çalışmaları sürerken, Başkan Adil Gevrek, “Mevcut takıma direkt monte edebileceğimiz birkaç oyuncuyu renklerimize bağlayacağız. Zaten hali hazırda iyi bir takımımız var. Transferde sabırlı olacağız, belki geç olur ama iyisi olur” dedi.
İHA muhabirine yaptığı açıklamada, transferde yurt içi ve yurt dışından bazı isimlerle görüşme halinde olduklarını belirten Gevrek, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Tabi devre arası transfer dönemi sezon başı transferine göre nispeten daha zordur. Çünkü genelde iyi futbolcular kulüplerinde devam ederler. Bizim hocamızın verdiği liste doğrultusunda izlediğimiz bir transfer politikası var. Bu listeden 3 ismi alabilirsek takım adına iyi bir iş başarmış oluruz. Listede yurt dışından da isim var, yurt içinde de. Amacımız mevcut takıma direkt monte edebileceğimiz birkaç oyuncuyu renklerimize bağlayabilmek. Zaten hali hazırda iyi bir takımımız var. O takımın da yakalamış olduğu bir uyum söz konusu. Takım üzerinde fazla oynamak olumsuz neticeler doğurabilir” diye konuştu.
“Transferde sabırlı olacağız”
Gevrek, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini de ifade ederek, şunları söyledi:
“İlk yarı için hedeflediğimiz puanı tutturduk diyebilirim. Ancak ikinci yarı böyle kolay geçmeyecektir. Her takım maçlarına can derdinde çıkacaktır. Biz de bu bilinçle kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Taraftarımıza her transfer döneminde verdiğim mesajı bu dönem için de vermek istiyorum. Transferde sabırlı olacağız, belki geç olur ama iyisi olur.”
iha
Anlaşılan yine döküntülere kalacağız.
Adam gibi transfer yap başkan yok takım oturmuşmuş. Bu takıma en az 3 tane ilk 11 oyuncusu lazım.
Sivas bile düşmemek için transfer yapacağız diyor
Sen hala acele etmeyeceğiz diyorsun.
Hoca yapılmayan transferler yüzünden giderse hiç şaşırma.
Kamp dönemine hiç olmazsa forvet hattına iki tane adam akıllı transfer yapın.
Millet aldıkları nı alsın kalan döküntüleri biz alırız.değilmi sayın Başkan. Başkan başkan bu takıma en 3 tane kaliteli direk oynayacak furbolcu lazım. Başkan almazda takımı düşürürsen tüm Malatya yakana yapışır.ona göre Başkan.
Bu takımın taraftarı zaten sabırlı Sayın Başkan. Ama sende bu kafa olduktan sonra sabır taşını çatlatırsın. Adam gibi 3 4 transferin şart olduğunu(ki daha fazla da) cümle alem biliyor. Yeter artık al alamıyorsan alabilecekler gelsin.
Bide sona kalan dona kalırmış diye bir laf vardır… Çok da sabırlı olmamak lazım.
Sen sabırlı ol Başkan elin oğlu alınacakları seçip alsın sana da alıta oyuncular kalır Eh o da Malatyaya çok bile sezon sonunda Küme düşmemek için çırpınır durursun gari.