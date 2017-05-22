“Bu Melek ile Şeytan Arasında Bir Savaş”

Arap İslami Amerikan Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, “Ortak menfaatlere ve değerlere dayanan dostluğumuz ve hepimiz için daha iyi bir gelecek peşinde koşmak amacıyla buradayız” dedi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Arap İslami Amerikan Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman ülkelere seslenerek, “Müslümanlığın çoğunlukta olduğu ülkeler, aşırıcılığa karşı mücadelede önemli bir rol oynamakta” dedi. ABD Başkanı, “Bu şeytan ve melek arasında bir savaş. Şeytanın üstesinden ancak Birleşmiş Milletlerin güçleriyle gelebiliriz” dedi. Terörle mücadeleye değinen Trump, “Ülkenizde en iyi gelecek ancak bu tehlikeyi def ederek mümkün olacak” diyerek terörizmin tehlikesine dikkat çekti. Trump, “Teröristler, Tanrı’ya değil ölüme tapıyorlar, eğer bu durumu kınamazsak sadece tarih tarafından değil Tanrı tarafından da yargılanacağız” ifadelerini kullandı. Müslüman çocukların nefret etmeden masumca büyümesi gerektiğini söyleyen Trump, “Müslüman gençler güven içinde büyüme hakkına sahip” dedi. Bölgenin önemine değinen ABD Başkanı Trump, “Barışa giden yol buradan geçiyor, Amerika sizin yanınızda olmaya hazırlanıyor. Ancak Orta Doğu ülkeleri ABD’yi bekleyemez” diye konuştu. ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının iki ülke için “Binlerce yeni iş” oluşturacağını belirtti.

ABD Başkanı, “Ders vermek için burada değiliz. İnsanlara nasıl yaşamaları ne yapmaları ne olmaları ya da neye inanmaları gerektiğini söylemek için de burada değiliz. Ortak menfaatlere ve değerlere dayanan dostluğumuz ve hepimiz için daha iyi bir gelecek peşinde koşmak amacıyla buradayız” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ülkelerine terörizme karşı hareket etme mesajı vererek, “Onları ibadet yerlerinizden, kutsal topraklarınızdan, topluluklarınızdan ve bu dünyadan kovun” dedi.

Donald Trump, dünyadaki terör kurbanlarının ezici çoğunluğunun “Arap, Müslüman ve Orta Doğu ülkelerinin masum insanları” olduğunu ve kurbanların yüzde 95’inin Müslüman olduğunu söyledi. Terörizmin yalnızca ölenlerin sayısıyla değil “yıkılan hayaller” sayısıyla da ölçülmesi gerektiğini kaydeden Trump, DEAŞ ve diğer radikal terör örgütlerinin en ölümcül etkiyi ve hasarı yine Arap ülkelerine vermiş olduğunu dile getirdi. Trump, Müslüman ülkelere seslenerek “Onları ibadet yerlerinizden, topluluklarınızdan, kutsal topraklarınızdan ve bu dünyadan uzaklaştırın” dedi. ABD Başkanı, terörizmin dünyanın her yerine yayıldığını belirterek, “Barış yolu, bu kutsal ve antik topraklarda başlıyor” şeklinde konuştu.

Riyad, iha