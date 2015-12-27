‘Bu Voleybola Darbe’

Malatya Belediyespor Kulübü’nün Erkekler Voleybol 2. Ligi’den çekilmesi konusunda bir açıklama yapan Antrenör Habil Demiralp, “Takımın ligden çekilmesinin hiç bir gerekçesi yok. Voleybol adına bir darbe oldu” dedi.

Nostalji kafede bir basın açıklaması yapan Demiralp, “Geçen yıl 1. lig müsabakalrında Türkiye’nin büyük takımlarıyla karşılaştık. Ligi istediğimiz boyutta tamamlayamadık. Bu yıl 2. ligde takımın devam etmesi yönünde karar alındı. Ben ve ekibimde transfer çalışmalarına başladık. Takımda bulunan 4 oyuncu ile anlaştık ve bunun yanında 4 oyuncu daha transfer ettik. Lige çıkmak doğrultusunda bir ekip kurmuştuk. 1 Eylül tarihinde sezonu açmak için Malatya’da toplandık. O gün takımın ligden çekilmesi kararının alındığı söylendi. Tabi şok oldum. Hiç aklımızda olmayan bir olayın gerçekleşmesi oyuncu ve bizlerin moralini bozdu. Oyuncular hiçbir transfer teklifini değerlendirmeden buraya geldiler. O gün itibariyle hepsi şok olmuştur. Hepimiz çok üzüldük. Düzeltilmesi konusunda gerekli konuşmaları yapmış olmama rağmen, olumlu bir gelişme olmadı” görüşünü ileri sürdü.

Demiralp, Alaaddin Acun ile bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Geçen yıl yardımcı antrenörlüğümüzü yapan Engin hocamızın, oyuncu olarak bizlere katkı vermesini istediğimi söyledim. Oyuncu kalitesi ve insanlık yönünün bizlere faydalı olacağını söyledim. Ancak, yönetim bu hocamızı istemediğini söyledi. Ben bu ekiple başladım ve devam edeceğimi söyledim. Ekibin dağılması gündeme geldi. Benimle devam etmek zorunda olmadıklarını dile getirsem de, bu konuşma bir hayli uzadı. Sonuç olarak Alaaddin bey takımın kapatılacağını bana söyledi. Ben böyle bir hatanın yapılmaması gerektiğini söylememe rağmen, olay o an için bitti. Artık Voleybol takımını çekeceğiz ve ligde olmayacak denildi. Tüm görüşmelere rağmen, olumlu bir yöne çekemedik. Oyuncuların gönderilmesi istendi. Sayın Belediye Başkanımız ile bir görüşmede bulundum. Başkanımız da takımın kapatılması yönünde karar aldıklarını söyledi. Oyunculara durumu anlattım. Oyuncuların gelişi ve gidişine kadar kimse ilgilenmedi” şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır Malatya’da voleybol adına hiç bir şeyin yapılmadığını ifade eden Demiralp, “Son 4 yıldır Voleybol sporuna bir canlılık geldi. Geçen sene evimizde oynadığımız maçlarda tribünler doluyordu. Voleybol kültürü oturmaya başlamıştı. Tam buna sevinirken, voleybol’un olmadığı yıllara dönüldü” dedi.

Bir antrenörün yüzünden kapatıldığı görüşürünün şu anda neden olarak gösterildiğini kaydeden Demiralp, “Üst liglerde bir takım düşünülmediği ve altyapılara yatırım yapılması görüşü var. Bir futbol takımı var profesyonel anlamda. Yapılan uygulama ve açıklama çok farklı. En azından yapılan bu uygulama zaman olarak yanlış zaman. Böyle bir uygulama olacaksa bile hiçbir oyuncu ile anlaşılmadan, artık çalışmıyoruz, lig’den çekiliyoruz denilebilirdi. Ama bütün herşey ayarlandığı bir dönemde yapılması ve oyuncuların başka takımlarla ilişkilerinin azaldığı dönemde hata oldu. Umarım bundan sonra voleybol ile ilgili yapılacak çalışmalar bu düzeye yakın olur. Aslnda üzüldüğüm nokta sadece belediye yöneticileri dışında Malatyalıların da Voleybolu istemediğidir. Takımın kapanması konusunda kendince memnun olan insanlar vardır. Birçok olumsuz cümleler kurup, işlerimizin kötüye gitmesini düşünenler için rahat bir ortam oluştu. Biz yokuz artık. Bundan sonra meydan boş, herkese bu meydanı bırakıyoruz. Ben ciddi anlamda herkesi alkışlamak istiyorum. Voleybol açısından bir darbe oldu bu” ifadelerine yer verdi.