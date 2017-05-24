“Bu Yıl Çok Çeşitli Yeniliklerle Gerçekleştireceğiz”

Bu yıl 7.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nin tanıtım toplantısı, İstanbul’daki The Marmara Oteli’nde yapıldı.

Toplantıya Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Mumcu, Festival Direktörü Suat Köçer, onur ödülü alacak olan Mesut Uçakan ile sanatçı Engin Çağlar katıldı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak yaptığı konuşmada; “Malatya 7. Uluslararası Film Festivali’ni, bu yıl çok çeşitli yeniliklerle, kurumsal yapısını güçlendirerek gerçekleştireceğiz.” dedi. Toplumsal hayatın sanattan bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyen Vali Toprak; “Sanata ve sanatçıya daha fazla katkmı sunmak, gençlerin sinemaya ve sanata olanan ilgisini çekmek için bu tür festivaller önemli. Malatya bir sinema kenti olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Biz de bu yıl ki festivalle Türk sinemasına daha derinlikli katkılar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise konuşmasında; “7.si yapılacak film festivaline ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Festival, sinema sektörü açısıdan önemli bir değer taşıyor. Bu yıl içereği daha da zenginleştirerek devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

3 değerli sinema sanatçısı Halil Ergün, Belkız Özener, Mesut Uçakan’a onur ödülü verileceğini belirten Başkan Çakır, “Bu vesileyle gerek Malatya özelinde, gerekse ülke genelinde, halkımızın festivale katılımını gerçekleştireceğiz. Festival için Malatya’ya gelecek olan tüm sanatçı ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Festival Direktörü Suat Köçer ise, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yılın seçkin filmlerinden oluşan programlar ve sinemaseverlerin keşif merakını kamçılayacak etkinlikler hazırladıklarını aktardı. Festivallerin endüstriyel açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çeken Köçer, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin özgün etkinlikleriyle de ülke sinema kültürüne farklı bir zenginlik katacağını ifade etti. Bu yıl sinemaseverleri yeni ve sürpriz bölümlerle karşılayacaklarını hatırlatan Köçer, yurtiçi ve yurt dışından gelen konuklar kadar Malatyalıların da büyük ilgi gösterecekleri zengin bir içerik hazırladıklarını sözlerine ekledi.

FİLMSAN Vakfı Başkanı Sanatçı Engin Çağlar ise konuşmasında, 2004 yılında Malatya’ya geldiğini ve film çekmek için 1 yıl kaldığını belirterek, “ Tabii Malatya yetiştirdiği 2 Cumhurbaşkanı ile kayısısı ile, Türkiye’de sanayi alanında önde gelen iş adamları ile bulunduğu yerde öne çıkan bir ilimizdir. Merhum İnönü ve merhum Özal’ın, kentin her yerine damgasını vurduğunu gördüm. Bu bakımdan Malatya bir takım özellikleriyle öne çıkan bir il. Şimdi de film festivali ile sanat dünyası içinde öne çıkan bir il durumda olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Davet edilmesi durumunda Malatya’ya seve seve geleceğini de belirten sanatçı Çağlar, esprili bir şekilde; “Hemen hemen bütün festivallerden onur ödülü aldım, bir tek Malatya kolleksiyonumda eksik” ifadelerini kullandı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com