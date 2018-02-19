Bursa Taraftarlarını da Maça Götürdüler
Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı, Bursaspor deplasmanına giderken, Bilecik’ten Bursya’ya maça giden 2 Bursaspor taraftarını araçlarına alarak, örnek bir davranışa imza attı.
Süper Ligin 22.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanırken, taraftarlar arasındaki bir görüntü karşılaşmanın önüne geçerek, Fair-play’in nasıl olacağını gösterdi.
Bursa deplasmanına giden Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, Bilecik’ten Bursaspor maçına gitmek için yola çıkan 2 Bursaspor taraftarını yolda görünce aracı durdurdu. Bursasporlu taraftarları kendi minibüslerine alan Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, güzel bir davranış sergilerken, taraftarlığın nasıl olması gerektiğini ortaya koydu.
Yeni Malatya Gazetesi
MALATYALI OLMAK .MALATYA DA .VEYA GURBETTE HİÇ FARKETMEZ İYİ İNSAN .YARDIMSEVER İNSAN OLMAK BİZİM SENBOLÜMÜZ
Yıllar önce taraftarlar türibinlerde karışık vaziyette maçı izlerdi.Bugün bu durum haber oluyor.Ne kadar mesafe kat etmişiz ama..
Alaaddin kardeşim o eskidendi.Şimdi taraftar kavgalarında insanlar ölüyor.Yani Bu zamanda bu hareket çok ama çok takdire şayan.Bunu pek muhterem büyüklerimiz ulusal medya ya servis etmeliler.Göreceksiniz Malatyaspor ve taraftarlarına bakışları daha farklı olacak.arkadaşları tebrik ederim.Helal olsun.
Çok güzel bir davranış umarım herkese örnek olur sporun sevgi ve kardeşlik olduğunu unutmayalım bu haber ulusal basında yer almalı zaten her iki takımın taraftarı şu anki yeri haketmiyor ilk beşte olmaları lazım
işte Malatyalılık bu. teşekkürler bize yaşattığınız bu gurur için
Ben de oradaydım hala bursa taraftarları elimizde rehin 🙂
İşte gerçek Malatyalılık bu. Sizleri gönülden tebrik ediyorum hemşehrilerim.
İŞTE TARAFTARLIK BUDUR , TAKTİR ETTİM VALLA , ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR HARAKET…
Bu güzel olaya sebep olan kardeşlerimi kutluyorum.İşte spor budur;dostluk ve kardeşliktir.Örneklerinin artmasını diliyorum.
İşte sporun anlamı.Spor dotluk ve kardeşliktir.Bu örnek olaya sebep olan kadeşlerimi kutluyorum.Sabah bu olayla güne başlamak beni oldukça mutlu etti.Umarım örnekleri çoğalır.
Belediye.deprasman.maclarina.15.ad.arac.versin
….B R A V O ….. işte haftanın olayı…Tebrikler….
Erbil kardeşim futbolun sevgi kardeşlik barış ve muhabbet olduğunu birkezdaha herkese göstermiş olduğun için sana ne arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim işte Malatyaspor taraftarı
Bu haber mutlaka ve mutlaka ulusal basına yansımalı. Futbolun terörize edildiği ortamda tüm ülkeye örnek olmalı. O aractaki tum Malatyalıları candan tebrik ederim…
ISTE TAM MALATYALI OLMAK BU
Cokiyi
Bu haberi Tüm Türkiye duymalı.Helal olsun.Gardaşlarıma.
Allahınıza kurban sizin.Siz kralsınz yav.
Malatyamızada bu yakışırdı,helal olsun.
Gerçek taraftarlara selam olsun.
Yürekten tebrik ediyorum.