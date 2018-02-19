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Malatya Haber -

Bursa Taraftarlarını da Maça Götürdüler

Bursa Taraftarlarını da Maça Götürdüler
  • 19.02.2018
  • 21

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı, Bursaspor deplasmanına giderken, Bilecik’ten Bursya’ya maça giden 2 Bursaspor taraftarını araçlarına alarak, örnek bir davranışa imza attı.

Süper Ligin 22.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanırken, taraftarlar arasındaki bir görüntü karşılaşmanın önüne geçerek, Fair-play’in nasıl olacağını gösterdi.

Bursa deplasmanına giden Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, Bilecik’ten Bursaspor maçına gitmek için yola çıkan 2 Bursaspor taraftarını yolda görünce aracı durdurdu. Bursasporlu taraftarları kendi minibüslerine alan Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, güzel bir davranış sergilerken, taraftarlığın nasıl olması gerektiğini ortaya koydu.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. ANKARADAKİ DRİJANLI dedi ki:
    21 Şubat 2018, 12:32

    MALATYALI OLMAK .MALATYA DA .VEYA GURBETTE HİÇ FARKETMEZ İYİ İNSAN .YARDIMSEVER İNSAN OLMAK BİZİM SENBOLÜMÜZ

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  2. Alaaddin dedi ki:
    20 Şubat 2018, 19:27

    Yıllar önce taraftarlar türibinlerde karışık vaziyette maçı izlerdi.Bugün bu durum haber oluyor.Ne kadar mesafe kat etmişiz ama..

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    1. Kerim dedi ki:
      20 Şubat 2018, 20:27

      Alaaddin kardeşim o eskidendi.Şimdi taraftar kavgalarında insanlar ölüyor.Yani Bu zamanda bu hareket çok ama çok takdire şayan.Bunu pek muhterem büyüklerimiz ulusal medya ya servis etmeliler.Göreceksiniz Malatyaspor ve taraftarlarına bakışları daha farklı olacak.arkadaşları tebrik ederim.Helal olsun.

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  3. ÖzMalatyasporlu dedi ki:
    20 Şubat 2018, 15:01

    Çok güzel bir davranış umarım herkese örnek olur sporun sevgi ve kardeşlik olduğunu unutmayalım bu haber ulusal basında yer almalı zaten her iki takımın taraftarı şu anki yeri haketmiyor ilk beşte olmaları lazım

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  4. kadir dedi ki:
    20 Şubat 2018, 09:04

    işte Malatyalılık bu. teşekkürler bize yaşattığınız bu gurur için

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  5. Ayhanİnan dedi ki:
    20 Şubat 2018, 09:01

    Ben de oradaydım hala bursa taraftarları elimizde rehin 🙂

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  6. Abdulcelil Pelitoğlu dedi ki:
    20 Şubat 2018, 08:41

    İşte gerçek Malatyalılık bu. Sizleri gönülden tebrik ediyorum hemşehrilerim.

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  7. AKÇADAĞLI dedi ki:
    20 Şubat 2018, 08:31

    İŞTE TARAFTARLIK BUDUR , TAKTİR ETTİM VALLA , ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR HARAKET…

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  8. Salih KIYAT dedi ki:
    20 Şubat 2018, 08:01

    Bu güzel olaya sebep olan kardeşlerimi kutluyorum.İşte spor budur;dostluk ve kardeşliktir.Örneklerinin artmasını diliyorum.

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  9. Salih KIYAT dedi ki:
    20 Şubat 2018, 07:56

    İşte sporun anlamı.Spor dotluk ve kardeşliktir.Bu örnek olaya sebep olan kadeşlerimi kutluyorum.Sabah bu olayla güne başlamak beni oldukça mutlu etti.Umarım örnekleri çoğalır.

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  10. 44malatya dedi ki:
    20 Şubat 2018, 05:16

    Belediye.deprasman.maclarina.15.ad.arac.versin

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  11. abdulkerim keloğlu dedi ki:
    19 Şubat 2018, 23:49

    ….B R A V O ….. işte haftanın olayı…Tebrikler….

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  12. Murat Yıldırım dedi ki:
    19 Şubat 2018, 23:01

    Erbil kardeşim futbolun sevgi kardeşlik barış ve muhabbet olduğunu birkezdaha herkese göstermiş olduğun için sana ne arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim işte Malatyaspor taraftarı

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  13. BORA BARUT dedi ki:
    19 Şubat 2018, 21:05

    Bu haber mutlaka ve mutlaka ulusal basına yansımalı. Futbolun terörize edildiği ortamda tüm ülkeye örnek olmalı. O aractaki tum Malatyalıları candan tebrik ederim…

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  14. Mehmet dedi ki:
    19 Şubat 2018, 21:01

    ISTE TAM MALATYALI OLMAK BU

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  15. Savas dedi ki:
    19 Şubat 2018, 18:49

    Cokiyi

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  16. Kenan dedi ki:
    19 Şubat 2018, 18:48

    Bu haberi Tüm Türkiye duymalı.Helal olsun.Gardaşlarıma.

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  17. Tekin dedi ki:
    19 Şubat 2018, 18:32

    Allahınıza kurban sizin.Siz kralsınz yav.

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  18. Turgut ÖZMÜŞ dedi ki:
    19 Şubat 2018, 18:22

    Malatyamızada bu yakışırdı,helal olsun.

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  19. Başefendi dedi ki:
    19 Şubat 2018, 17:51

    Gerçek taraftarlara selam olsun.

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  20. Yalçın Aslan dedi ki:
    19 Şubat 2018, 17:31

    Yürekten tebrik ediyorum.

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