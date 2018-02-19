Bursa Taraftarlarını da Maça Götürdüler

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı, Bursaspor deplasmanına giderken, Bilecik’ten Bursya’ya maça giden 2 Bursaspor taraftarını araçlarına alarak, örnek bir davranışa imza attı.

Süper Ligin 22.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanırken, taraftarlar arasındaki bir görüntü karşılaşmanın önüne geçerek, Fair-play’in nasıl olacağını gösterdi.

Bursa deplasmanına giden Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, Bilecik’ten Bursaspor maçına gitmek için yola çıkan 2 Bursaspor taraftarını yolda görünce aracı durdurdu. Bursasporlu taraftarları kendi minibüslerine alan Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, güzel bir davranış sergilerken, taraftarlığın nasıl olması gerektiğini ortaya koydu.

Yeni Malatya Gazetesi