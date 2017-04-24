Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Olacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MAŞTİ karşısında daha önce İl Özel İdaresi ve daha sonra MASKİ’nin hizmetlerine ev sahipliği yapan hizmet binalarının tadilatlarının yapıldığını ve Ramazan ayı ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Başkan Polat inceleme gezisinde yaptığı konuşmada, “Baştan aşağıya yeniden dizayn edilen binalara başkanlık makamı başta olmak üzere birim müdürlüklerini taşıyacağız. Gerek hizmet verecek birimlerimizin bir arada olması, gerekse halkımızın tüm birimlerimizin bir arada bulunduğu yerleşkede hizmet alması daha verimli bir çalışma imkânı sağlayacak. Bu binalarımızla Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası sorunu büyük bir bütçe ayırmadan harcama yapmadan çözüldü” dedi.

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