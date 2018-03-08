“Büyük Maçlarda Çok İyi Top Oynadık”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor’un Malatyalıların ortak paydası olduğunu ifade ederek, “Bu sezon takımımız sahada iyi mücadele ediyor. Bizi gerçekten gururlandırdılar. Şuana kadar gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Fenerbahçe karşılaşması öncesi Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

“GÜZEL BİR TAKIM RUHU OLUŞTU”

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Fenerbahçe karşılaşması öncesi Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Takım hakkında bilgiler alan Çakır, teknik direktör Erol Bulut’la da uzun süre sohbet etti.

Teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulunan Başkan Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz haftalarda iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade etti.

Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor’un herkesin takdirini kazanan bir takım olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Güzel sonuçlar aldık. Takımımız güzel futbol oynuyor. Güven veriyor. Artık bir takım iskeleti oluştu. Güzel bir takım ruhu oluştu. Bunda da başka kulüp başkanımız Adil Gevrek ve yönetimi olmak üzere teknik direktör Erol Bulut’un emeği var. Erol hocamıza teşekkür ediyoruz, takımı ateşledi ve değer kattı.”

“FENERBAHÇE MAÇINDA İNŞALLAH GÜZEL BİR NETİCE ALIRLAR”

Fenerbahçe karşılaşmasının önemli olduğuna dikkat çeken Çakır, “Malatya ve takımımız için önemli bir karşılaşma. Türkiye’nin gündeminde olan bir maç. Büyük maçlarda çok iyi top oynadık. Malatyaspor, spor camiasında kendisinden söz ettirdi. Fenerbahçe maçı da, bizim önemli maçlarımızdan bir tanesi. Şuanda takımımızın geldiği nokta çok iyi. İnşallah Fenerbahçe maçında da takımımız çok güzel bir futbolla, güzel bir netice alır” dedi.

Başkan Çakır, Malatya’nın herkesin ortak sevdası olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortak gururlandığımız maçlar seyrettik. Bize sonuçta önemli ama sahada mücadelede önemli. Bu sezon takımımız sahada iyi mücadele ediyor. Bizi gerçekten gururlandırdılar. Şuana kadar gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum.”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ziyaretinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bulut, Başkan Çakır’ın destek ziyaretinin karşılığını Fenerbahçe maçında sahada vermek istediklerini kaydederek, “Bugüne kadar gösterdiğimiz çıkışı, iyi futbolu, mücadelemizi yine gösterip, istediğimiz puan ya da puanları almaya çalışacağız” dedi.

“BİR ANTRENMAN SAHASI DAHA KAZANDIRALIM”

Başkan Çakır, antrenman sahalarının eksikliklerinin olduğunu ifade ederek, “Takımın Süper Lig’e çıktıktan sonra ilimizdeki farklı amatör takımlarında bu bölgemizde bir çalışma yaptığı gerçeği var. Dolayısıyla yetersiz geliyor. Ya tarafta bir alan var. Araştırma yapacağız, zemin olarak uygunsa, mülkiyet durumunda sorun yoksa düzenleme çalışması yaparak, bir saha daha kazandıralım. Yeni Malatyaspor’umuz inşallah Süper Lig’de uzun yıllar kalacak. Başarılı bir grafik gösterecek tablo var. Bunun içinde altyapının güçlü olması gerekiyor. Alanı inceletelim uygunsa bir çalışma başlatalım” diye konuştu.

“TAKDİRE ŞAYAN BİR BAŞARI”

Çakır, takımın özveriyle mücadele ettiğini, bunun insanlara da güven verdiğini belirterek, “Yenildiğimiz hafta moralsiz oluyoruz. Hafta sonu galibiyet olduğu zaman bizde haftaya moralli başlıyoruz. Şuan 34 puandalar, iyi bir puan. Ligde şuanda ciddi bütçelerle mücadele edip, bizim çok gerimizde kalmış takımlar var. Konya’nın, Antalya’nın, Göztepe’nin çok büyük yatırımlarla birlikte, çok flaş transfer yaptılar. Ama Malatyaspor’un mütevazi bütçesiyle gelmiş olduğu nokta, almış olduğu puanlar takdire şayan. Takıma inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi