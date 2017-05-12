“Büyük Özveriyle Görev Yapıyorlar”

Hemşireler Haftası nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenlendi. Hemşireler Haftası kutlamalarında mezun olan 350 hemşire yemin ederek kep attı. Törendeki konuşmasında bütün hemşirelerin gününü kutlayan Vali Mustafa Toprak, hemşirelerin büyük özveri ile görev yaptıklarını belirterek “Toprak, “Gece gündüz demeden, özveriyle ve şefkatle sıkıntıları da göğüsleyerek adeta 24 saat bitmeden, tükenmeden hizmeti devam ettiriyorsunuz” dedi.

Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törene, Vali Mustafa Toprak’ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behice Erci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Çamurcu, akademisyenler, öğrenciler ve hemşireler katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, zor şartlar altında büyük fedakârlıkla görevini yerine getiren, insan sağlığı için onurlu hizmet veren tüm hemşirelerin hemşireler gününü kutladı.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behice Erci, Dünya Hemşireler Birliği’nin 2017 yılı için ‘Hemşirelik, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada bir güç’ temasıyla belirlediğini belirterek “Sağlık kalkınmanın temeli ve hemşire de kalkınmayı sürdürmede bu kadar önemli iken neden hemşireler tarafından yönetilmemekte ve eğitilememektedir? Neden mesleki düzenleme ve yasal haklarımız hala yetersiz, neden hemşireler adına hemşire olmayanlar konuşmakta ve karar vermektedir” diyerek hemşirelerin sorunlarına değindi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise, yaklaşık 25 yıl doktorluk yaptığını ve hemşirelerle birlikte çalıştığını ifade ederek, hemşireliğin sabırlı insanların seçeceği bir meslek olduğunu kaydetti.

Törende konuşan Vali Mustafa Toprak, hemşirelerin gününü kutladı. Büyük özveri ile görev yapan hemşirelerin topluma çok önemli sağlık hizmetleri sunduğunu kaydeden Vali Toprak, “Bir psikolog gibi tedavide de bulunuyorsunuz. Her türlü asabiyet, kızgınlık karşısında yine de o görevin gerektirdiği güzel davranışı, hoşgörüyü, içtenliği ve alın terini ortaya koyuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Dereceye girenlere ödül

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Seçkin Karakuş ile fakülte 3’üncüsü Gül Çetin’e Vali Toprak ve Rektör Kızılay tarafından hediye verildi.

Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin mini konserinin ardından 350 hemşire yemin ederek mezuniyet coşkusu yaşadı ve kep attı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com