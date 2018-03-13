Büyükşehir Ampute Farklı Galip

Ampute Futbol 1. Lig 2.Grup takımlarından Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute takımı, ikinci yarının ilk maçında Medicalpark Samsun Engelli Gücü’nü 8-1 mağlup etti.

Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Volkan Oğuz, Erdem Sarıaslan yönetti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute takımı, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 8-1 kazanarak, ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Ampute takımının gollerini 11, 19, 29 ve 49.dakikalarda Mehmet Bayat, 9 ve14.dakikalarda Aliseydi Yardımcı ile 33 ve 44.dakikada Ramazan Kılıçkol kaydetti.

Grubun lideri Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ise Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nün müsabakaya katılmayacağını belirtmesinden dolayı haftayı maç yapmadan tamamladı ve hükmen galibiyet aldı

Yeni Malatya Gazetesi